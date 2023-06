UP Board Syllabus Change : यूपी बोर्ड सिलेबस में बड़ा बदलाव, वीर सावरकर समेत 50 महापुरुषों की पढ़ाई जाएगी जीवनी

UP Board Syllabus Change : यूपी बोर्ड सिलेबस में बड़ा बदलाव, वीर सावरकर समेत 50 महापुरुषों की पढ़ाई जाएगी जीवनी

UP Board Syllabus Change : यूपी बोर्ड के सिलेबस (UP Board Syllabus) में अब एक नया और महत्‍वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। उत्‍तर प्रदेश माध्‍यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) के तहत अब सिलेबस में विनायक दामोदर सावरकर की जीवनी (Biography of Vinayak Damodar Savarkar) को शामिल कर दिया गया है। बोर्ड परीक्षाओं के स्‍टूडेंट्स अब सिलेबस में अन‍िवार्य रूप से 'वीर सावरकर' की जीवनी पढ़ेंगे।