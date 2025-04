यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने दिल के एक टुकड़े को कर दिया सुपुर्द-ए-खाक

लखनऊ। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार (DGP Prashant Kumar) ने रविवार को एक्स पोस्ट लिखा कि आज मैंने अपने दिल के एक टुकड़े को नगर निगम, लखनऊ (Nagar Nigam, Lucknow) के निर्दिष्ट कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया। उन्होंने लिखा कि धरती के नीचे दफ़न, लेकिन हमेशा के लिए मेरी आत्मा में बसा, वह जीवन का अंतहीन स्रोत था। प्रशांत कुमार (Prashant Kumar) ने लिखा कि हर झटके के साथ, उसने दिलों को भर दिया और जीवन को रोशन कर दिया। उन्होंने लिखा कि शांति तुम्हारे साथ रहे प्रिय निमो (Nemo)।

Today, I laid to rest a piece of my heart at the designated burial ground of Nagar Nigam, Lucknow .

Buried beneath the earth but forever rooted in my soul,he was an endless source of paw-sitivity.

With every wag, he healed hearts and lit up lives .

Peace be with you dear Nemo pic.twitter.com/qtZfzBRxxU

— Prashant Kumar IPS (@PrashantK_IPS90) April 13, 2025