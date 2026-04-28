  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. गाजीपुर के पीड़ित परिवार को सपा ने की 5 लाख की आर्थिक मदद, अखिलेश यादव बोले-PDA की एकता का है प्रतीक

गाजीपुर के पीड़ित परिवार को सपा ने की 5 लाख की आर्थिक मदद, अखिलेश यादव बोले-PDA की एकता का है प्रतीक

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को गाजीपुर पहुंचा, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पांच लाख की आर्थिक मदद का चेक सौंपा। अखिलेश यादव ने पहले घोषणा की थी कि यदि उनके प्रतिनिधिमंडल को रोका गया, तो वह स्वयं गाजीपुर जाएंगे।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को गाजीपुर पहुंचा, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पांच लाख की आर्थिक मदद का चेक सौंपा। अखिलेश यादव ने पहले घोषणा की थी कि यदि उनके प्रतिनिधिमंडल को रोका गया, तो वह स्वयं गाजीपुर जाएंगे। हालांक, प्रतिनि​मंडल के पीड़ित परिवार से ​मुलाकात होने के बाद और जिला प्रशासन द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने के प्रयासों के बाद पार्टी ने दौरान रद्द करने की पुष्टि की है।

पढ़ें :- उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा सरकार आयी है, महिलाएं, बेटियों के साथ अपराध की घटनाएं बहुत बढ़ गयीं: अखिलेश यादव

पढ़ें :- पीड़ित बेटी का दर्द सुनने का समय मुख्यमंत्री जी के पास नहीं...शुभम ​द्विवेदी की पत्नी के बयान को लेकर अखिलेश यादव ने बोला हमला

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, गाजीपुर के पीड़ित परिवार को हमारे पूरे पीडीए समाज ने मिलकर, एक समुदाय के रूप में 5 लाख रुपये एकत्र कर, इस कठिन घड़ी में अपने प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से जो मदद की है, वो दरअसल पीडीए की एकता का प्रतीक है।

इससे पीड़ित पीडीए परिवार के रूप में इनका मनोबल बढ़ेगा और ये विश्वास भी कि वर्चस्ववादियों के अत्याचार के ख़िलाफ़ समस्त पीडीए समाज एकसाथ संघर्ष कर रहा है और करता रहेगा। हम पीडीए के मान-सम्मान, समान अवसर -स्थान और चतुर्दिक उत्थान के लिए संघर्ष करते रहेंगे, इसमें साल लगे या सदी! पीड़ा ही वो धागा है, जिससे पूरा पीडीए समाज जुड़ा है।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

स्मार्ट मीटर की लूट के ख़िलाफ़ आम आदमी पार्टी करेगी आंदोलन, संजय सिंह बोले-भीषण गर्मी में जनता को लूटा जा रहा

स्मार्ट मीटर की लूट के ख़िलाफ़ आम आदमी पार्टी करेगी आंदोलन, संजय...

आगरा मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के हॉस्टल में MD छात्रा वर्तिका सिंह मृत मिलीं, जांच के लिए विसरा रखा गयासुरक्षित

आगरा मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के हॉस्टल में MD छात्रा वर्तिका सिंह मृत...

मिलिए मेरठ के एक दरोगा जी से! कैबिनेट मंत्री की भतीजी से विवाह तय था, 10 हजार की रिश्वत ने नौकरी दाव में लगा दी, रिश्ता भी टूट गया

मिलिए मेरठ के एक दरोगा जी से! कैबिनेट मंत्री की भतीजी से...

गाजीपुर के पीड़ित परिवार को सपा ने की 5 लाख की आर्थिक मदद, अखिलेश यादव बोले-PDA की एकता का है प्रतीक

गाजीपुर के पीड़ित परिवार को सपा ने की 5 लाख की आर्थिक...

आदर्श नगर पालिका अध्यक्ष नौतनवा बृजेश मणि त्रिपाठी ने बच्चों को बांटी पुस्तकें

आदर्श नगर पालिका अध्यक्ष नौतनवा बृजेश मणि त्रिपाठी ने बच्चों को बांटी...

पीएम मोदी यूपी के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का कल करेंगे लोकार्पण,11 घंटे में पूरा होगा 1000 किमी का सफर

पीएम मोदी यूपी के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का कल करेंगे लोकार्पण,11...