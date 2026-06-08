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Israel-Iran War Again: इजराइल और ईरान एक-दूसरे पर बरसा रहे मिसाइलें, सीजफायर के बाद अब तक सबसे गंभीर तनाव

Israel-Iran War Again: इजराइल और ईरान के बीच एक बार फ़िर तनाव चरम पर पहुंच गया है। दोनों देश एक-दूसरे पर मिसाइल से हमले बोल रहे हैं। अप्रैल में हुए युद्धविराम के बाद से अब तक के सबसे गंभीर तनाव के बीच इज़राइल और ईरान के बीच हमले हुए। कुछ दिन पहले वॉशिंगटन की ओर से पीछे हटने की अपील के बावजूद, रविवार को इज़राइल ने बिना किसी चेतावनी के बेरूत के दक्षिणी इलाकों पर हमला किया, जिसके बाद तेहरान ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी।

By Abhimanyu 
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Israel-Iran War Again: इजराइल और ईरान के बीच एक बार फ़िर तनाव चरम पर पहुंच गया है। दोनों देश एक-दूसरे पर मिसाइल से हमले बोल रहे हैं। अप्रैल में हुए युद्धविराम के बाद से अब तक के सबसे गंभीर तनाव के बीच इज़राइल और ईरान के बीच हमले हुए। कुछ दिन पहले वॉशिंगटन की ओर से पीछे हटने की अपील के बावजूद, रविवार को इज़राइल ने बिना किसी चेतावनी के बेरूत के दक्षिणी इलाकों पर हमला किया, जिसके बाद तेहरान ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी।

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समाचार एजेंसी एपी के अनुसार, ईरान के सरकारी टेलीविज़न ने बताया कि इस्फ़हान, तबरीज़, कराज और तेहरान में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं, लेकिन इस बारे में तुरंत कोई और जानकारी नहीं दी गई। इससे पहले, अप्रैल की शुरुआत में हुए नाज़ुक सीज़फ़ायर के बाद पहली बार ईरान ने इज़राइल पर मिसाइलें दागी थीं। कुछ दिन पहले वॉशिंगटन की ओर से पीछे हटने की अपील के बावजूद, रविवार को इज़राइल ने बिना किसी चेतावनी के बेरूत के दक्षिणी इलाकों पर हमला किया, जिसके बाद तेहरान ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। इज़राइल का कहना है कि ईरान समर्थित हिज़्बुल्लाह ने दिन में पहले इज़राइल के उत्तरी हिस्से पर हमला किया था।

इज़राइल ने अब दक्षिणी लेबनान पर कब्ज़ा कर लिया है और देश के उन इलाकों में भी घुस गया है जहाँ पिछले 25 सालों से उसका कब्ज़ा नहीं था — इससे यह डर पैदा हो गया है कि वे अपने अभियान को और बढ़ा सकते हैं। इज़राइल के ये हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात को नज़रअंदाज़ करते हुए किए गए; ट्रंप ने इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि इज़राइल को और जवाबी कार्रवाई करने की ज़रूरत है।

ईरान से आने वाली मिसाइलों की दूसरी लहर की चेतावनी के बाद इज़राइल ने ‘ऑल-क्लियर’ (खतरा टलने) का संकेत दिया। यह दूसरा ऐसा अलर्ट था जिसके दौरान देश में किसी मिसाइल को हवा में ही नष्ट करने (इंटरसेप्शन) की आवाज़ नहीं सुनी गई। ईरान की ओर से यह हमला तब हुआ जब इज़राइल ने सोमवार तड़के ईरान पर हमले किए। यह 8 अप्रैल को ईरान युद्ध में हुए संघर्ष-विराम के बाद से दोनों देशों के बीच हुई सबसे गंभीर गोलीबारी थी।

इज़राइली सेना का कहना है कि उसने दक्षिण-पश्चिमी ईरान के माहशहर में एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया। उसने हमले के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। इससे पहले, ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसियों ‘फ़ार्स’ और ‘मेहर’ ने बताया था कि इज़राइली हमलों में खुज़ेस्तान प्रांत के माहशहर शहर में एक पेट्रोकेमिकल फ़ैक्ट्री को निशाना बनाया गया। उन्होंने नुकसान के बारे में कोई विस्तार से जानकारी नहीं दी।

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