Video-डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, जिन्होंने ऐसा किया है

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) का एआई-जनरेटेड डीपफेक वीडियो (AI-generated deepfake videos) सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। सोशल मीडिया पर साझा किए वीडियो में एक मांसपेशियों वाली महिला के शरीर पर डोनाल्ड ट्रम्प के सिर पर एक सफेद बिकनी टॉप, गुलाबी रैप, सैंडल, और एक हैंडबैग और फोन ले जा रहा है, जिसे बेतुका के लिए निर्माता के खिलाफ “कानूनी कार्रवाई” की आवश्यकता के रूप में शीर्षक दिया गया है।

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18 अप्रैल, 2026 को पोस्ट किया गया, यह जल्दी से 3 मिलियन+ व्यूज़ के साथ वायरल हो गया, जैसे एआई संपादन, मूल नृत्य के रुझान, और टोंड एब्स और स्त्री चलने के बारे में चुटकुले साझा करते हुए ट्रम्प की समानता में जोड़ा गया। अक्सर राजनीतिक व्यंग्य का मजाक उड़ाती है जो सहमति और गलत सूचना के बारे में सवाल उठाते हुए वास्तविकता और मनोरंजन को धुंधला करता है।

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सोफिया अंसारी, बोलीं-डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए

सोशल मीडिया सेंसेशन सोफिया अंसारी ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि सिर्फ मेरे साथ ही नहीं ये तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी हो रहा है। पता नहीं ये लोग कौन हैं जो एआई का यूज़ ऐसे गलत तरीके से कर रहे हैं। वह किसकी भी फोटो में उनके कपडे चेंज कर रहे हे हां उसे नंगा कर दे रहे हैं। पता नहीं क्या मिल? सैन सेक्स पिकी मज़ेदार।