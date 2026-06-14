खाड़ी में गहराया संकट: ओमान तट के पास भारतीय जहाज ‘विराट 1’ के साथ बड़ी घटना, 14 क्रू मेंबर्स की सुरक्षा दांव पर

मिडल ईस्ट में लगातार सुलगते तनाव के बीच ओमान के समंदर से एक और बेहद परेशान करने वाली खबर आ रही है। ओमान के तट के पास 14 भारतीय क्रू सदस्यों को ले जा रहे एक भारतीय वाणिज्यिक जहाज ‘विराट 1’ के साथ किसी अनहोनी की आशंका जताई जा रही है। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने रविवार को इस संवेदनशील घटना की पुष्टि की है।

तलाश और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी

ओमान के समंदर में विराट 1 के साथ असल में क्या हुआ है, इसे लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है। भारतीय मिशन ने सुरक्षा कारणों या शुरुआती जांच के चलते घटना की सटीक जानकारी तो साझा नहीं की है, लेकिन एक्शन तुरंत ले लिया गया है।

भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर जानकारी देते हुए बताया

मिशन को ओमान के तट के पास भारतीय झंडे वाले जहाज ‘विराट 1’ से जुड़ी घटना की इनपुट मिली है, जिस पर 14 भारतीय नागरिक सवार थे। स्थानीय ओमान अथॉरिटीज और उस समुद्री रूट पर मौजूद अन्य जहाजों के साथ मिलकर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का तालमेल बिठाया जा रहा है।

पिछले हफ्ते की त्रासदी से बढ़ा खौफ

इस घटना ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और नाविकों के परिवारों की धड़कनें इसलिए भी बढ़ा दी हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिन खाड़ी में बेहद हिंसक रहे हैं। बीते हफ्ते ही इसी समुद्री क्षेत्र में अमेरिकी हमलों की चपेट में आने से भारतीय क्रू वाले तीन जहाजों को भारी नुकसान पहुंचा था, जिसमें तीन बेकसूर भारतीय नाविकों की जान चली गई थी।