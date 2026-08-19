US राजदूत सर्जियो गोर के दौरे से पहले J-K सीएम उमर अब्दुल्ला बोले- हमारे मुद्दों का समाधान वॉशिंगटन नहीं; केंद्र सरकार के पास

Sergio Gor’s visit to Kashmir and Ladakh : अमेरिका के भारत में राजदूत सर्जियो गोर दो दिन के जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दौरे पर होंगे। इस दौरे को कश्मीर मुद्दे को लेकर बेहद अहम माना जा रहा है। वहीं, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की इस पर प्रतिक्रिया सामने आयी है। अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि वह इलाके के हालात पर अमेरिका के राजदूत से बातचीत करेंगे, लेकिन उन्होंने वॉशिंगटन के प्रतिनिधि के सामने अंदरूनी मुद्दों को उठाने से इनकार कर दिया।

श्रीनगर में सीएम उमर अब्दुल्ला ने पत्रकारों से कहा, “बहुत लंबे समय बाद अमेरिका का कोई राजदूत जम्मू-कश्मीर आ रहा है। मेरे लिए भी किसी अमेरिकी राजदूत से मिले हुए काफी समय हो गया है। उन्हें आने दीजिए; हम बैठकर बात करेंगे।” हालांकि, उन्होंने कहा कि वह राजदूत की बात ज़्यादा सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि “वह (गोर) भी सुनने ही आ रहे हैं। देखते हैं कि आज दोपहर जब वह मिलने आएंगे तो किस तरह की बातचीत होती है।”

अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के सामने मौजूद मुद्दों का अमेरिका से कोई सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश के मुद्दों का समाधान वॉशिंगटन से नहीं, बल्कि केंद्र सरकार से ही निकलेगा। उन्होंने कहा, “दूसरे देश के राजदूत के सामने अपने देश की शिकायत करना मेरी आदत कभी नहीं रही है। हमारे मुद्दों का समाधान वॉशिंगटन से नहीं मिलेगा; हमारी समस्याओं का समाधान हमारी केंद्र सरकार के पास है।

मुख्यमंत्री ने कहा, “मेरा मानना ​​है कि दूसरे देश के राजदूत के सामने अपने देश की शिकायत करना बहुत गलत होगा। ऐसी मेरी आदत नहीं है।” उन्होंने कहा कि वह निश्चित रूप से जम्मू-कश्मीर और “हमारी मौजूदा स्थिति पर चर्चा करेंगे, लेकिन न तो मैं कोई शिकायत करूंगा और न ही उनसे अपनी शिकायतों का समाधान मांगूंगा।”