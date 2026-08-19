  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. US राजदूत सर्जियो गोर के दौरे से पहले J-K सीएम उमर अब्दुल्ला बोले- हमारे मुद्दों का समाधान वॉशिंगटन नहीं; केंद्र सरकार के पास

US राजदूत सर्जियो गोर के दौरे से पहले J-K सीएम उमर अब्दुल्ला बोले- हमारे मुद्दों का समाधान वॉशिंगटन नहीं; केंद्र सरकार के पास

Sergio Gor's visit to Kashmir and Ladakh : अमेरिका के भारत में राजदूत सर्जियो गोर दो दिन के जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दौरे पर होंगे। इस दौरे को कश्मीर मुद्दे को लेकर बेहद अहम माना जा रहा है। वहीं, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की इस पर प्रतिक्रिया सामने आयी है। अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि वह इलाके के हालात पर अमेरिका के राजदूत से बातचीत करेंगे, लेकिन उन्होंने वॉशिंगटन के प्रतिनिधि के सामने अंदरूनी मुद्दों को उठाने से इनकार कर दिया।

By Abhimanyu 
Updated Date

Sergio Gor’s visit to Kashmir and Ladakh : अमेरिका के भारत में राजदूत सर्जियो गोर दो दिन के जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दौरे पर होंगे। इस दौरे को कश्मीर मुद्दे को लेकर बेहद अहम माना जा रहा है। वहीं, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की इस पर प्रतिक्रिया सामने आयी है। अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि वह इलाके के हालात पर अमेरिका के राजदूत से बातचीत करेंगे, लेकिन उन्होंने वॉशिंगटन के प्रतिनिधि के सामने अंदरूनी मुद्दों को उठाने से इनकार कर दिया।

पढ़ें :- 'कृपया ज्ञानेश कुमार गुप्ता को अमेरिका ले जाइए, हम अपनी EVM भी अगली फ़्लाइट से भेज देंगे...' ट्रंप की टिप्पणी पर कांग्रेस का तंज

श्रीनगर में सीएम उमर अब्दुल्ला ने पत्रकारों से कहा, “बहुत लंबे समय बाद अमेरिका का कोई राजदूत जम्मू-कश्मीर आ रहा है। मेरे लिए भी किसी अमेरिकी राजदूत से मिले हुए काफी समय हो गया है। उन्हें आने दीजिए; हम बैठकर बात करेंगे।” हालांकि, उन्होंने कहा कि वह राजदूत की बात ज़्यादा सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि “वह (गोर) भी सुनने ही आ रहे हैं। देखते हैं कि आज दोपहर जब वह मिलने आएंगे तो किस तरह की बातचीत होती है।”

अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के सामने मौजूद मुद्दों का अमेरिका से कोई सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश के मुद्दों का समाधान वॉशिंगटन से नहीं, बल्कि केंद्र सरकार से ही निकलेगा। उन्होंने कहा, “दूसरे देश के राजदूत के सामने अपने देश की शिकायत करना मेरी आदत कभी नहीं रही है। हमारे मुद्दों का समाधान वॉशिंगटन से नहीं मिलेगा; हमारी समस्याओं का समाधान हमारी केंद्र सरकार के पास है।

मुख्यमंत्री ने कहा, “मेरा मानना ​​है कि दूसरे देश के राजदूत के सामने अपने देश की शिकायत करना बहुत गलत होगा। ऐसी मेरी आदत नहीं है।” उन्होंने कहा कि वह निश्चित रूप से जम्मू-कश्मीर और “हमारी मौजूदा स्थिति पर चर्चा करेंगे, लेकिन न तो मैं कोई शिकायत करूंगा और न ही उनसे अपनी शिकायतों का समाधान मांगूंगा।”

पढ़ें :- ट्रंप भारत के CEC ज्ञानेश कुमार के सवाल से हुए प्रभावित! अमेरिकी चुनाव प्रणाली में बदलाव के दिये संकेत
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

16 साल की उम्र में दुनिया के सबसे युवा पुरुष CA बने लक्ष्मणन मय्यप्पन, जानिए सफलता की पूरी कहानी

16 साल की उम्र में दुनिया के सबसे युवा पुरुष CA बने...

Former PM Imran Khan : पूर्व पीएम इमरान खान ने 9 महीने बाद पत्नी और बहन से की मुलाकात

Former PM Imran Khan : पूर्व पीएम इमरान खान ने 9 महीने...

US राजदूत सर्जियो गोर के दौरे से पहले J-K सीएम उमर अब्दुल्ला बोले- हमारे मुद्दों का समाधान वॉशिंगटन नहीं; केंद्र सरकार के पास

US राजदूत सर्जियो गोर के दौरे से पहले J-K सीएम उमर अब्दुल्ला...

अमेरिका में 27 साल से रह रहीं भारतीय मूल की बुजुर्ग महिला को ICE ने लिया हिरासत में

अमेरिका में 27 साल से रह रहीं भारतीय मूल की बुजुर्ग महिला...

Pakistan's Imran Khan : पूर्व पीएम इमरान खान जेल से जाएंगे अस्पताल , सुप्रीम कोर्ट ने दिया इलाज का आदेश

Pakistan's Imran Khan : पूर्व पीएम इमरान खान जेल से जाएंगे अस्पताल...

'कृपया ज्ञानेश कुमार गुप्ता को अमेरिका ले जाइए, हम अपनी EVM भी अगली फ़्लाइट से भेज देंगे...' ट्रंप की टिप्पणी पर कांग्रेस का तंज

'कृपया ज्ञानेश कुमार गुप्ता को अमेरिका ले जाइए, हम अपनी EVM भी...