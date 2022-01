UP Election 2022 : प्रियंका गांधी का वादा, बोली- भर्ती परीक्षा कैलेंडर में विज्ञापन, नियुक्ति तारीख होगी दर्ज, उल्लंघन हुआ तो होगी कार्रवाई

UP Election 2022 : नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए यूपी के युवाओं के लिए भर्ती विधान शीर्षक से घोषणापत्र जारी किया गया। इसके बाद पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि एक परीक्षा कैलेंडर जारी होगा, जिसमें भर्ती विज्ञापन, परीक्षा, नियुक्ति की तारीखें दर्ज होंगी और इसका उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरक्षण के घोटाले को रोकने के लिए हर भर्ती के लिए सामाजिक न्याय पर्यवेक्षक होंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये जो भर्ती विधान है, इसे बनाने के लिए हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूरे यूपी में युवाओं से बात की और उनकी परेशानियों के बारे में पूछा। उन्हीं चर्चाओं से ये भर्ती विधान निकला है।

