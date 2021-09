Yogi Government 51 हज़ार शिक्षक पदों पर करेगी भर्ती, बेसिक शिक्षा परिषद की ऐसी होगी चयन प्रक्रिया

UP Government teacher Recruitement 2021 : यूपी (UP) की योगी सरकार (Yogi Government) ने बेसिक शिक्षा परिषद (UP Basic Education Council ) में शिक्षकों के लिए 51,112 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। हालांकि विधानसभा चुनावों के कुछ महीने बाद होने वाले हैं। ऐसे में योगी सरकार के इस तरह के फैसले की टाइमिंग विपक्ष सवाल उठाया रहा है।