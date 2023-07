UP IAS Transfer List : योगी सरकार ने फिर IAS अफसरों का किया तबादला, गोरखपुर को मिला नया कमिश्नर

UP IAS Transfer List: योगी सरकार (Yogi Government) ने एक बार फिर सोमवार को कुछ सीनियर आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। शासन के तरफ से किए गए नए तबादले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) के गृह जनपद गोरखपुर को नया कमिश्नर मिला (Gorakhpur Got New Commissioner) है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनिल ढींगरा (IAS officer Anil Dhingra) को गोरखपुर रेंज का नया मंडलायुक्त बनाया गया है। फिलहाल वह जल निगम के एमडी (MD of Jal Nigam) के पद पर कार्यरत हैं।

गोरखपुर के निर्वतमान कमिश्नर रवि कुमार एन जी (Commissioner Ravi Kumar NG) को कल यानी रविवार 9 जुलाई को ट्रांसफर कर दिया गया था। उन्हें ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का नया सीईओ बनाया गया। उन्हें ऋतु माहेश्वरी (Ritu Maheshwari) की जगह लाया गया है। सीनियर महिला आईएएस अधिकारी माहेश्वरी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी (Senior Woman IAS Officer Maheshwari Greater Noida Authority) के सीईओ (CEO) के साथ-साथ नोएडा अथॉरिटी के सीईओ (Noida Authority CEO) का पद भी संभाल रही थीं, लेकिन अब वह केवल नोएडा अथॉरिटी के सीईओ (Noida Authority CEO) के रूप में ही काम करेंगी।

इन दो अफसरों के किए तबादले

सोमवार को योगी सरकार ने तीन सीनियर आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। सूची में अनिल ढींगरा के अलावा उदयभान त्रिपाठी और सत्य प्रकाश पटेल भी शामिल हैं। नगर विकास विभाग के विशेष सचिव उदयभान त्रिपाठी (Udaybhan Tripathi, Special Secretary, Urban Development Department) को आबकारी विभाग का विशेष सचिव (Special Secretary, Excise Department) बनाया गया है। वही, निदेशक दिव्यांगजन सत्य प्रकाश पटेल को नगर विकास विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है। नगर विकास विभाग के सचिव रविंद्र कुमार (Ravindra Kumar, Secretary, Urban Development Department) को जल निगम (Jal Nigam) के एमडी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।