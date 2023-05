UP MLC Election : सीएम योगी व दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी में, भाजपा प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन

UP MLC Election : यूपी में विधान परिषद (Legislative Council in UP) की दो सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इसके लिए भाजपा प्रत्याशियों ने गुरुवार को नामांकन दाखिल कर दिया। भाजपा उम्मीदवार पदमसेन चौधरी (BJP candidate Padamsen Chowdhary) और मानवेंद्र सिंह (Manvendra Singh) ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) के नेतृत्व में नामांकन दाखिल किया