UP Rain Alert : यूपी के इन जिलों में होगी मूसलाधार बारिश , 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी तेज हवाएं 

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भीषण और चिलचिलाती गर्मी के साथ-साथ उमस से बेहाल लोगों के लिए एक बहुत ही राहत भरी और बड़ी खबर सामने आई है। लंबे समय से बादलों की राह देख रहे यूपीवालों का इंतजार अब खत्म होने वाला है।

मौसम विभाग ने राज्य में एक बार फिर से प्री-मानसून और मानसूनी गतिविधियों के पूरी तरह से एक्टिव होने का ताजा और बड़ा अपडेट जारी कर दिया है। मौसम वैज्ञानिकों के ताजा अनुमान के अनुसार, आने वाली 24 जून को उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश (East UP) के इलाकों में गरज-चमक के साथ झमाझम बारिश होने के तगड़े आसार बन रहे हैं। कुदरत के इस बदले मिजाज और मानसूनी फुहारों से न सिर्फ प्रदेश के अधिकतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी, बल्कि लोगों को पिछले कई दिनों से सता रही चिलचिलाती धूप और जानलेवा लू (Heatwave) से भी बड़ी राहत मिल जाएगी।

पूर्वी यूपी के इन जिलों में बरसेंगे बदरा, तराई इलाकों में मचेगा तहलका

मौसम विभाग के आधिकारिक अपडेट के अनुसार, 24 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती और नेपाल व बिहार से सटे तराई वाले जिलों में बारिश की रफ्तार और तीव्रता सबसे ज्यादा देखने को मिल सकती है। वैज्ञानिकों ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली लगातार नम हवाओं और एक मजबूत साइक्लोनिक सर्कुलेशन (चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र) के आपसी प्रभाव के कारण पूर्वी यूपी के लगभग सभी जिलों में तेज आंधी-तूफान के साथ मूसलाधार बारिश होने की प्रबल संभावना बन गई है।

इस मानसूनी बारिश का सबसे ज्यादा असर जिन जिलों में देखने को मिलेगा, उनमें गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर और संतकबीरनगर शामिल हैं। इनके अलावा वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और भदोही में भी बादलों का डेरा रहेगा। वहीं अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, अंबेडकरनगर और बाराबंकी के साथ-साथ गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, आजमगढ़, मऊ और बलिया में भी मौसम पूरी तरह बदल जाएगा। मिर्जापुर, सोनभद्र और गाजीपुर के वे सुदूर इलाके जो सीधे बिहार की सीमा से सटे हैं, वहां भी घने बादलों की आवाजाही के साथ भारी बारिश का अनुमान जताया गया है।

तेज आंधी के साथ गिरेगी आकाशीय बिजली, मौसम विभाग ने जारी की सख्त चेतावनी

मौसम विभाग ने बारिश के इस ताजा बुलेटिन के साथ ही एक बेहद जरूरी और कड़क चेतावनी भी जारी की है। विभाग के मुताबिक, 24 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश के इन सभी जिलों में न सिर्फ मूसलाधार बारिश होगी, बल्कि इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से तेज हवाएं और अंधड़ चलने की भी पूरी संभावना है।

इसके साथ ही मौसम विभाग ने कई इलाकों में आकाशीय बिजली कड़कने और गिरने (Thunderstorm & Lightning) को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों ने विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों के किसानों और आम लोगों को सख्त सलाह दी है कि खराब मौसम या बारिश शुरू होने के दौरान वे भूलकर भी बड़े और ऊंचे पेड़ों, लोहे के बिजली के खंभों और कच्चे या जर्जर मकानों के नीचे शरण न लें, क्योंकि ऐसे समय में आकाशीय बिजली गिरने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है।

पारा गिरेगा धड़ाम, दिन के साथ रातें भी होगी बेहद सुहावनी

जून के इस चालू महीने में उत्तर प्रदेश के लगभग सभी शहरों का अधिकतम तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है, जिससे दिन के समय घरों से बाहर निकलना किसी सजा से कम नहीं लग रहा है। चिलचिलाती धूप और भयंकर उमस ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। लेकिन मौसम विभाग की मानें, तो 24 जून को होने वाली इस झमाझम मानसूनी बारिश के तुरंत बाद राज्य के अधिकतम तापमान में सीधे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की एक बड़ी और रेकॉर्ड गिरावट दर्ज की जा सकती है। इस राहत के बाद उत्तर प्रदेश का न्यूनतम तापमान भी गिरकर 30-31 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाएगा, जिससे दिन की गर्मी तो गायब होगी ही, साथ ही रात के समय भी ठंडी हवाएं चलेंगी और मौसम काफी सुहावना और खुशनुमा हो जाएगा।