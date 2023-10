UP Schools Closed : 28 और 29 अक्टूबर को बंद रहेंगे इन 35 जिलों के स्कूल-कॉलेज, ये है वजह

UP Schools Closed: यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UP Subordinate Services Selection Commission) की प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट (UP PET) 2023 लखनऊ समेत 35 जिलों में होने जा रही है। इस वजह से इन जिलों में शनिवार और रविवार (28 और 29 अक्टूबर) सभी स्कूल बंद रहेंगे। इसके साथ ही सभी विश्वविद्यालय या कॉलेज में किसी परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा।