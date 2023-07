UP Weather Update : बार-बार पुरवइया पड़ रही कमज़ोर, इंतजार में बीत रहा सावन, जानें क्यों नहीं हो रही बरसात

UP Weather Update : यूपी में मानसून (Monsoon) के आगमन के कुछ दिनों तक अच्छी बारिश देखने को मिली, लेकिन पिछले 2 हफ्तों में लोग बारिश के लिए तरस गए हैं। एक तरफ जहां लोग बारिश न होने के कारण गर्मी से परेशान हैं, वहीं, दूसरी तरफ किसान धान की फसल को लेकर चिंतित हैं। मौसम विभाग (Meteorological Department) की ओर से लगातार बारिश की संभावना जतायी जा रही है, लेकिन लखनऊ (Lucknow) समेत कई जिलों में बारिश का इंतजार करते लोगों की आंखें पथरा गईं हैं। अब सवाल ये हैं कि आखिर बारिश क्यों नहीं हो रहा है। जिसको लेकर एक बड़ी वजह सामने आयी है।

दरअसल, अरब सागर (Arabian Sea) से आ रही मानसूनी हवाएं (Monsoon winds) दिल्ली और पश्चिमी यूपी (Delhi and Western UP) तक बारिश (Rains) करा रही हैं। आगे कमजोर हो जा रही हैं। जबकि बंगाल की खाड़ी (Bay of Bengal) से आ रही मानसूनी पुरवइया (Monsoon Purvaiya) बार-बार कमजोर पड़ जा रही है। जिसकी वजह से लखनऊ से लेकर पूर्वी यूपी के कई जिलों में बारिश नहीं हो पा रही है, और सावन में भी सूखे जैसे हालात बनते जा रहे हैं। मौसम विभाग के विशेषज्ञों के मुताबिक लखनऊ से लेकर पूर्वी यूपी तक बारिश न होने की वजह यह है कि दक्षिण में उड़ीसा (Orissa) से लेकर नीचे तक बार-बार चक्रवाती परिसंचरण (Cyclonic Circulation) बनने से मानसूनी मुख्य धारा अपने स्थान से हट जा रही है।

यह मध्य-प्रदेश (Madhya-Pradesh) की ओर खिसक जा रही है। हालांकि, इसके बावजूद भी बंगाल की खाड़ी (Bay of Bengal) से आ रही हवाएं सक्रिय हैं। हो यह रहा है कि ये कमजोर हवाएं ठीक से बारिश तो नहीं करा पा रहीं हैं लेकिन दूसरे छोर से आ रही नम हवाओं को धकेल दे रही हैं।