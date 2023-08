UP Weather Update : यूपी में बदला मौसम का मिजाज, 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें अपने शहर का अपडेट

लखनऊ। यूपी मौसम विभाग (UP Meteorological Department) की मानें तो उत्तर प्रदेश के अधिक्तर जिलों में अगले दो दिनों तक भारी बारिश देखने को मिल सकती है। यूपी की राजधानी लखनऊ में रविवार सुबह से ही काले बादल छाए हुए हैं। 13 और 14 अगस्त को प्रदेश में भारी बारिश की अनुमान जताया गया है। इसके साथ दोनों हिस्सों में कही कही तेज बारिश और बिजली भी गिर सकती है। जबकि 14 और 15 अगस्त को पूर्वी यूपी (Eastern UP) की अपेक्षा पश्चिमी यूपी (Western UP) में ज्यादा जगह बारिश हो सकती है। इस दौरान दोनों ही हिस्सों में कहीं-कहीं बादल गरजने और बिजली गिरने की संभावना जरूर है। 16 और 17 अगस्त को पश्चिमी यूपी (Western UP) में एक दो स्थान पर और पूर्वी यूपी में कुछ स्थान पर बारिश हो सकती है।

आज इन जिलों में बारिश- बिजली की चेतावनी

यूपी मौसम विभाग की माने तो रविवार को बरेली, बिजनौर, लखीमपुर खीरी और मुरादाबाद में तेज बारिश हो सकती है।

पीलीभीत, रामपुर और सहारनपुर उसके आस पास के क्षेत्र में भी मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है।

संभल, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, शामली, सीतापुर, श्रावस्ती और आसपास के क्षेत्र में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती हैं।

अमरोहा, बदायूं, बहराइच और बलरामपुर जिले में बादल गरजने के साथ साथ बिजली गिरने की भी संभावना है।

बरेली, बस्ती, बिजनौर, देवरिया, गोंडा, गोरखपुर, कुशीनगर और लखीमपुर खीरी में बिजली गिरने के आसार है।

महाराजगंज, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रामपुर, संतकबीर नगर और सहारनपुर में गरज चमक के साथ बिजली गिर सकती है।

इसके अलावा 14 और 15 अगस्त को बरेली-मुरादाबाद और आसपास के जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। वही 15 से 18 अगस्त के बीच पूर्वी यूपी और पश्चिमी यूपी की कई जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। वही कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, अयोध्‍या सह‍ित आसपास के ज‍िलों में बार‍िश न होने के चलते तापमान बढ़ रहा है।

इन जिलों में होगी भारी बारिश

मौसम विभाग की मानें तो इस हफ्ते यूपी मौसम विभाग की मानें तो 14 अगस्त को पश्चिमी यूपी में पूर्वी यूपी की अपेक्षा ज्यादा जगह बारिश हो सकती है ।पश्चिमी यूपी में इस दौरान एक दो स्थानों पर तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। 15 अगस्त को पश्चिमी और पूर्वी यूपी में कुछ स्थान पर गरज चमक के साथ बारिश होने के आसार है। 16, 17 और 18 अगस्त के दिन भी पूर्वी यूपी में ज्यादा जगह बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी यूपी में भी कई जगह गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। 16, 17 और 18 अगस्त को पश्चिमी यूपी में एक दो स्थान पर और पूर्वी यूपी में कुछ स्थान पर बारिश हो सकती है।इसके बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा।