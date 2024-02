UPI Launched In France : फ्रांस में UPI को किया गया लॉन्च , डिजिटल लेनदेन हुआ आसान

UPI launched in France : अब फ्रांस में भी UPI से डिजिटल लेनदेन आसान हो गया है। भारत ने शुक्रवार को फ्रांस के प्रतिष्ठित एफिल टॉवर में आधिकारिक तौर पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) लॉन्च किया। इसे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के “यूपीआई को वैश्विक स्तर पर ले जाने के दृष्टिकोण” को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है।

औपचारिक लॉन्च पेरिस में गणतंत्र दिवस समारोह में हुआ, जिसमें फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने भाग लिया, जो 26 जनवरी को नई दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे।

एक्स को बताते हुए, फ्रांस में भारतीय दूतावास ने साझा किया, “यूपीआई को औपचारिक रूप से विशाल गणतंत्र दिवस समारोह में प्रतिष्ठित एफिल टॉवर पर लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा और यूपीआई को वैश्विक स्तर पर ले जाने के दृष्टिकोण को लागू करना।” इसमें इवेंट की तस्वीरें भी पोस्ट की गईं।

UPI formally launched at the iconic Eiffel Tower at the huge Republic Day Reception. 🇮🇳➡️🇫🇷

