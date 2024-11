US Election Results 2024 : जीत के बाद गरजे डोनाल्ड ट्रंप, बोले- मैं हर दिन आपके लिए लड़ूंगा और अमेरिका में लेकर आएंगे स्वर्णिम काल

US Election Results 2024 : अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव (US Presidential Election) में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने शानदार जीत दर्ज की है। जीत के बाद अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने अमेरिका की जनता का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि यह जीत अविश्वसनीय और ऐतिहासिक है। हम अमेरिका की भलाई के लिए काम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि ये पल इस देश को फिर से मजबूत करने में मदद करेंगे। फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच कन्वेंशन सेंटर में अपने संबोधन में ट्रंप ने कहा कि ‘मैं हर दिन आपके लिए लड़ूंगा और अमेरिका में स्वर्णिम काल लेकर आएंगे।’

रिपब्लिकन चुनावी अभियान को अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक आंदोलन बताते हुए ट्रंप ने कहा कि हम अपने देश को ठीक करने, अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए काम करेंगे। हमने आज इतिहास रच दिया है। हमने सबसे अविश्वसनीय राजनीतिक जीत हासिल की है। मैं अमेरिकी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं अपनी हर सांस के साथ आपके और आपके परिवार के लिए लड़ूंगा।

ट्रंप ने आगे कहा कि मैं अमेरिकी लोगों को आपके 47वें राष्ट्रपति और आपके 45वें राष्ट्रपति चुने जाने के असाधारण सम्मान के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, और हर नागरिक, मैं आपके लिए, आपके परिवार और आपके भविष्य के लिए लड़ूंगा। हर एक दिन, मैं आपके लिए लड़ता रहूंगा और अपने शरीर की हर सांस के साथ, मैं तब तक आराम नहीं करूंगा जब तक कि हम वह मज़बूत, सुरक्षित और समृद्ध अमेरिका न दे दें जिसके हमारे बच्चे और आप हकदार हैं। यह वास्तव में अमेरिका का स्वर्णिम युग होगा।

मस्क की वजह से ही नॉर्थ कैरोलाइना में रिपब्लिकन पार्टी को जीत मिली

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत के करीब पहुंचने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने परिवार का शुक्रिया अदा किया। साथ ही चुनाव में उनके लिए काम करने वालों की मेहनत का भी जिक्र किया। इस बीच उन्होंने अरबपति कारोबारी एलन मस्क का भी जिक्र किया। ट्रंप ने कहा कि वह एलन मस्क से प्यार करते है और उनके समर्थन के लिए आभार जताते हैं। ट्रंप ने मस्क की संचार व्यवस्था स्टारलिंक का जिक्र किया और नॉर्थ कैरोलाइना में बाढ़ प्रभावितों की मदद से जुड़ा किस्सा सुनाया। ट्रंप ने कहा कि मस्क की वजह से ही नॉर्थ कैरोलाइना में रिपब्लिकन पार्टी को जीत मिली।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस (US Vice President Kamala Harris) और रिपब्लिकन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Republican former President Donald Trump) ने अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव (US Presidential Election) में एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी। लेकिन अब ट्रंप ने बहुमत के आंकड़े को छू लिया है। फॉक्स न्यूज (Fox News) ने बताया कि अगले राष्ट्रपति ट्रंप होंगे। ट्रंप को ने जादुई आंकड़ा 270 को छू लिया है। कमला हैरिस को 225 इलेक्टोरल वोट मिले हैं।