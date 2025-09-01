अमेरिकी वरिष्ठ सलाहकार नवारो ने भारत के ब्राहम्णों को लेकर दिया विवादित बयान

  1. हिन्दी समाचार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वार के बाद भी भारत अमेरिका के दबाव में आया है। इस प्रकरण से पूरे अमेरिका में बौखलाहट मची हुई है। अमेरिका के नेता और सलाहकार भारत को लेकर विवादित बयान दे रहे है। सोमवार को अमेरिका के सलाहकार नवारो ने भारत के ब्राह्म्णों को लेकर विवादित बयान दिया है।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वार के बाद भी भारत अमेरिका के दबाव में आया है। इस प्रकरण से पूरे अमेरिका में बौखलाहट मची हुई है। अमेरिका के नेता और सलाहकार भारत को लेकर विवादित बयान दे रहे है। सोमवार को अमेरिका के सलाहकार नवारो ने भारत के ब्राह्म्णों को लेकर विवादित बयान दिया है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सरकार में व्यापार मामलों के वरिष्ठ सलाहकार नवारो ने फ़ॉक्स न्यूज़ संडे को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महान नेता हैं, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा है कि भारतीय नेता रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ कैसे सहयोग कर रहे हैं। जबकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। नवारो ने बयान देते हुए कहा कि भारती के नागरिक कृपया समझें कि दुनिया में क्या हो रहा है। ब्राह्मण भारतीय लोगों की क़ीमत पर मुनाफ़ा कमा रहे हैं और हमें इसे रोकना होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार और टैरिफ़ नीतियों को लेकर अमेरिका और भारत के बीच संबंधों में आई दरार के बाद नवारो पिछले कुछ दिनों से लगातार भारत पर निशाना साध रहे हैं।
वहीं भारत ने नवारो के इस बयान को अनुचित और अव्यावहारिक कहा है। भारत का कहना है कि वो, जहाँ से भी सस्ता तेल मिलेगा भारत वहां से तेल ख़रीदेगा। नवारो ने कहा एक बात साफ़ है कि भारत पर अभी 50 प्रतिशत टैरिफ़ है, लेकिन चीन पर भी 50 प्रतिशत से थोड़ा ज़्यादा टैरिफ़ है, तो सवाल यह है कि हम ख़ुद को नुक़सान पहुँचाए बिना इसे कितना और बढ़ाना चाहते हैं।

