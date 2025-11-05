  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. अमेरिका ने न्यूक्लियर मिसाइल का किया टेस्ट, कैलिफोर्निया के वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स से दागी मिनटमैन 3

अमेरिका ने न्यूक्लियर मिसाइल का किया टेस्ट, कैलिफोर्निया के वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स से दागी मिनटमैन 3

अमेरिका ने कैलिफोर्निया  (California) के एयर फोर्स बेस से न्यूक्लियर मिसाइल मिनटमैन 3 (Minuteman 3 Nuclear Missile) मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। अमेरिका ने कैलिफोर्निया  (California) के एयर फोर्स बेस से न्यूक्लियर मिसाइल मिनटमैन 3 (Minuteman 3 Nuclear Missile) मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अमेरिका ने एक बिना हथियार वाली मिनटमैन- 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण की जानकारी अमेरिकी स्पेस फोर्स कमांड ने दी। मिनटमैन-3 अपने साथ परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। स्पेस फोर्स कमांड ने बताया कि यह परीक्षण GT 254 का हिस्सा था, जिसका मकसद ICBM प्रणाली की विश्वसनीयता, ऑपरेशनल तैयारी और सटीकता की जांच करना था।

पढ़ें :- UP Board Exam: यूपी बोर्ड परीक्षा की तारीख का एलान, इस दिन से शुरू होगी हाईस्कूल और इंटर की परीक्षा

स्पेस फोर्स कमांड ने बताया कि परीक्षण की शुरुआत 625वें स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस स्क्वाड्रन की टीम ने एयरबोर्न लॉन्च कंट्रोल सिस्टम से की। यह सिस्टम मिसाइल कमांड और कंट्रोल का बैकअप काम करता है। इससे यह देखा गया कि यह सिस्टम सही से काम कर रहा है या नहीं। 576वें फ्लाइट टेस्ट स्क्वाड्रन की कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल कैरी रे ने कहा कि यह परीक्षण सिर्फ मिसाइल लॉन्च नहीं था, बल्कि पूरे ICBM सिस्टम की क्षमता को जांचने का एक तरीका था।

मिसाइल ने 6759 किमी की दूरी तय की

मिनिटमैन III मिसाइल लगभग 4,200 मील (6759 किमी) की दूरी तय करके मार्शल आइलैंड्स के रोनाल्ड रीगन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस टेस्ट साइट तक पहुंची। यहां मौजूद रडार और सेंसर के जरिए मिसाइल की परफॉमेंस का डेटा इकट्ठा किया गया। इस परीक्षण में एयरफोर्स कमांड की तीनों मिसाइल विंग के एयरमेन और वायोमिंग के F.E. वॉरेन AFB के मेंटेनेंस स्टाफ ने सहयोग किया। यह सभी प्रयास अमेरिका की ICBM प्रणाली को सुरक्षित और तैयार बनाए रखने के लिए किए गए। जैसे-जैसे अमेरिका अपनी मिसाइल प्रणाली को नए LGM-35A सेंटिनल सिस्टम में बदल रहा है, मिनटमैन-3 की तैयारी और भरोसेमंदी बनाए रखना भी जरूरी है। जनरल S.L. डेविस ने कहा कि GT 254 परीक्षण से यह सुनिश्चित होता है कि मिनटमैन-3 अभी भी सही और भरोसेमंद है।

पढ़ें :- Bilaspur Train Accident : ट्रेन हादसे में जानें सिस्टम फेलियर है या लोको पायलट की गलती? अब तक 11 लोगों की मौत
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

अमेरिका ने न्यूक्लियर मिसाइल का किया टेस्ट, कैलिफोर्निया के वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स से दागी मिनटमैन 3

अमेरिका ने न्यूक्लियर मिसाइल का किया टेस्ट, कैलिफोर्निया के वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स...

Bilaspur Train Accident : ट्रेन हादसे में जानें सिस्टम फेलियर है या लोको पायलट की गलती? अब तक 11 लोगों की मौत

Bilaspur Train Accident : ट्रेन हादसे में जानें सिस्टम फेलियर है या...

राहुल गांधी सशस्त्र बलों में आरक्षण की मांग कर देश में फैला रहे है अराजकता- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

राहुल गांधी सशस्त्र बलों में आरक्षण की मांग कर देश में फैला...

नीतीश-भाजपा सरकार में 30 हजार करोड़ की लागत से बने पुल-पुलिया ध्वस्त, क्या इसके भी जिम्मेवार चूहे हैं : तेजस्वी

नीतीश-भाजपा सरकार में 30 हजार करोड़ की लागत से बने पुल-पुलिया ध्वस्त,...

राज्यसभा सांसद संजय राउत की अचानक तबीयत बिगड़ी, फोर्टिस अस्पताल में कराए गए भर्ती, जानें ताजा हेल्थ अपडेट

राज्यसभा सांसद संजय राउत की अचानक तबीयत बिगड़ी, फोर्टिस अस्पताल में कराए...

बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग से ठीक पहले तेजस्वी ने BJP के साथ कर दिया बड़ा खेला, भाजपा विधायक ललन कुमार राजद में हुए शामिल

बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग से ठीक पहले तेजस्वी ने BJP के...