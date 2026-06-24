  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. मोहन यादव के बहाने बीजेपी तीन राज्यों के सीएम बदलने की रच रही है साजिश,अखिलेश यादव बोले- योगी ने तो 300-600 एकड़ जमीन ली है

मोहन यादव के बहाने बीजेपी तीन राज्यों के सीएम बदलने की रच रही है साजिश,अखिलेश यादव बोले- योगी ने तो 300-600 एकड़ जमीन ली है

जमीन खरीद विवाद को लेकर चर्चा में आए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव (Mohan Yadav) के परिवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) का बड़ा समर्थन मिला है।

By santosh singh 
Updated Date

लखनऊ। जमीन खरीद विवाद को लेकर चर्चा में आए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव (Mohan Yadav) के परिवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) का बड़ा समर्थन मिला है।

पढ़ें :- उज्जैन के जिस क्षेत्र में 2035 के मास्टर प्लान के ऊपर काम होना है, मोहन यादव के परिवार ने वहां खरीदी हैं जमीनें: पवन खेड़ा

भाजपा रास्ता ढूंढ रही है कि तीन राज्यों के मुख्यमंत्री कैसे बदलें?

उन्होंने इस पूरे विवाद को साजिश बताते हुए कहा कि मोहन यादव (Mohan Yadav)  को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने साजिश रची है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि क्या बीजेपी (BJP) को पता नहीं था कि मोहन यादव (Mohan Yadav) रियल इस्टेट (Real Estate) का काम करते थे। बकौल अखिलेश, ये आरोप इसलिए लग रहा है कि भाजपा रास्ता ढूंढ रही है कि तीन राज्यों के मुख्यमंत्री कैसे बदलें? वे मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं इसलिए आरोप लगवा रहे हैं, इन्हें मध्य-प्रदेश, राजस्थान के मुख्यमंत्री को हटाना है। इन दो को इसलिए हटा रहे हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाना है।

 

एक अंग्रेजी अखबार ने मंगलवार को दावा किया कि मोहन यादव (Mohan Yadav) के मुख्यमंत्री बनने के बाद उज्जैन में उनके परिजनों ने कई प्लॉट खरीदे जिनके आसपास बाद में विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। अखबार की रिपोर्ट का हवाला देकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी मोहन यादव (Mohan Yadav) पर पद के दुरुपयोग के आरोप लगाए। इस बीच, मोहन यादव (Mohan Yadav) का बचाव एक ऐसे खेमे आया जिसकी उम्मीद संभवत: खुद मुख्यमंत्री को नहीं होगी। अखिलेश यादव ने लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत में मोहन यादव (Mohan Yadav) का खुलकर बचाव किया। वह सिर्फ भाजपा पर तंज कसते रहे।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो 300-600 एकड़ जमीन ली है, ये कोई नई बात नहीं है

अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav)  ने कहा कि ‘मोहन यादव (Mohan Yadav) को बदनाम करने के लिए भाजपा ने साजिश की है। अगर मोहन यादव (Mohan Yadav) पर ये आरोप है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो 300-600 एकड़ जमीन ली है। ये कोई नई बात नहीं है। वे पहले रियल स्टेट का काम करते थे। क्या भाजपा ये नहीं जानती? ये आरोप इसलिए लग रहा है कि भाजपा रास्ता ढूंढ रही है कि 3 मुख्यमंत्री कैसे बदलें। वे मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं इसलिए आरोप लगवा रहे हैं।’

पढ़ें :- अखिलेश यादव जी, लखनऊ में हुई दु:खद घटना पर कृपया राजनीति न करें...लखनऊ अग्निकांड की घटना पर बोले ब्रजेश पाठक

भाजपा को मध्य-प्रदेश, राजस्थान  व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाना है

अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav)  ने कहा कि भाजपा को मध्य-प्रदेश, राजस्थान के मुख्यमंत्री को हटाना है। उन्होंने अपने तीर का रुख यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की ओर मोड़ते हुए कहा कि’इन दो को इसलिए हटा रहे हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाना है। ये हटाने की साजिश चल रही है। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि इस बार साइकिल इतनी तेज चलेगी कि अपने आप मुख्यमंत्री हट जाएंगे।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

लखनऊ मेगा ब्लॉक के कारण 70 से ज्यादा ट्रेनें बाधित, रेल यात्रियों की बढ़ी परेशानी

लखनऊ मेगा ब्लॉक के कारण 70 से ज्यादा ट्रेनें बाधित, रेल यात्रियों...

जिलाधिकारी के आदेश पर 35 संस्थानों का सेफ्टी ऑडिट, बेसमेंट में अस्पताल-कोचिंग संचालन पूर्णतः प्रतिबंध, लापरवाही पर 'चाणक्य एकेडमी' सील

जिलाधिकारी के आदेश पर 35 संस्थानों का सेफ्टी ऑडिट, बेसमेंट में अस्पताल-कोचिंग...

मोहन यादव के बहाने बीजेपी तीन राज्यों के सीएम बदलने की रच रही है साजिश,अखिलेश यादव बोले- योगी ने तो 300-600 एकड़ जमीन ली है

मोहन यादव के बहाने बीजेपी तीन राज्यों के सीएम बदलने की रच...

Ram Mandir Donation Scam : ये दो बड़े पदाधिकारी ट्रस्ट को घर की कपंनी की तरह चला रहे थे, हर नियुक्ति में होती थी मनमर्जी

Ram Mandir Donation Scam : ये दो बड़े पदाधिकारी ट्रस्ट को घर...

'भगवान राम अपने मंदिर के लुटेरों को सजा नहीं दे सकते तो आपका भला क्या करेंगे...' पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान

'भगवान राम अपने मंदिर के लुटेरों को सजा नहीं दे सकते तो...

दान दिये गए चांदी के ‘कागभुसुंडि’ भी गायब! अखिलेश बोले- नेपाल और बाक़ी बार्डर बंद कर देने चाहिए, जिससे आरोपी फ़रार न हो सकें

दान दिये गए चांदी के ‘कागभुसुंडि’ भी गायब! अखिलेश बोले- नेपाल और...