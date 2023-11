Video Inside Uttarkashi Tunnel: सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की पहली तस्वीर आयी सामने, देखें वीडियो

Uttarkashi Tunnel Collapse, Video Inside The Tunnel: उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 12 नवंबर से सिल्क्यारा सुरंग (Silkyara Tunnel) में फंसे 41 मजदूरों की पहली तस्वीर सामने आयी है। रेस्क्यू टीम के कैमरे में सुरंग में फंसे मजदूर कैद हुए हैं, और सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इस दौरान मजदूरों से वॉकी-टॉकी के जरिए मजदूरों से बातचीत भी की गई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुरंग में फंसे मजदूरों का हाल चाल जानने के लिए पाइप के जरिए सुरंग में कैमरा भेजा गया। जिसमें करीब 10 दिनों से फंसे मजदूर कैद हुए और सुरंग के अंदर के हालात का जायजा लिया गया। सुरंग से मजदूरों के रेस्क्यू में जुड़े कर्नल दीपक पाटिल ने बताया कि हम सुरंग के अंदर फंसे लोगों को खाना, मोबाइल और चार्जर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। हम अंदर वाईफाई कनेक्शन लगाने की भी कोशिश करेंगे। डीआरडीओ के रोबोट भी काम कर रहे हैं।

Uttarkashi (Uttarakhand) tunnel collapse Watch Video: 1st Visuals Of 41 Workers Trapped In Collapsed Silkyara Tunnel In Uttarkashi Surfaces; Rescue Efforts Underway. Rescue workers try to make contact with the trapped workers through walkie-talkie pic.twitter.com/MnBX53lk2W

— Abhimanyu Indian (@Abhi321997) November 21, 2023