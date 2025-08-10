Vande bharat Express :लखनऊ से जयपुर के लिए जल्द चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, चार रूटों के भेजे गए प्रस्ताव; 15 अगस्त तक संचालन

बंदे भारत एक्सप्रेस जल्द ही राजधानी लखनऊ और कानपुर के बीच चलाई जा सकती है। पूर्वोत्तर रेलवे ने रेलवे बोर्ड को जयपुर समेत कई रूटों पर वंदे भारत ट्रेन चलाने के लिए प्रस्ताव भेजा है। गोरखपुर से आगरा फोर्ट, बनारस से जबलपुर और इज्जतनगर से चंडीगढ़ रूट के लिए भी वंदे भारत का प्रस्ताव भेजा गया है। वहीं इसे लेकर इन रूटों पर ट्रेनों को जल्द ही बोर्ड की मंजूरी मिल सकती है।

सूत्रों के अनुसार पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने 4 अगस्त को रेलवे बोर्ड के साथ ही संबंधित रेलवे को भी प्रस्ताव भेजा था। स्वीकृति मिलते ही संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही वंदेभारत के लिए गोरखपुर में शेड बनाने के लिए बोर्ड सहमत हो गया है। बता दें कि अभी औपचारिक मंजूरी नहीं मिली है लेकिन संभावना जताई जा रही है कि 15 अगस्त के पहले तक मिल जाएगी।

प्रस्ताव के अनुसार लखनऊ के गोमतीनगर स्टेशन से वंदे भारत का शुरुआत किया जाएगा। यह ट्रेन सुबह 5:50 बजे चलेगी और दोपहर 2 बजे जयपुर पहुंचेगी। वापसी में दोपहर 3 बजे जयपुर से चलकर लखनऊ रात 11 बजे पहुंचेगी। इस ट्रेन का संचालन शनिवार को छोड़कर सप्ताह के सभी छह दिन किया जाएगा। इसके अलावा गोरखपुर से आगरा फोर्ट को सप्ताह में बृहस्पतिवार छोड़कर छह दिन चलाए जाने की योजना है।