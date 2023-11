International Emmy Awards 2023: वीर दास ने बढ़ाया देश का गौरव, इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड 2023 में जीती बेस्ट यूनिक कॉमेडी की ट्रॉफी

International Emmy Awards 2023: मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन वीर दास (Veer Das) एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम करते हुए देश का गौरव बढ़ाया है। दास ने इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड 2023 में बेस्ट यूनिक कॉमेडी की ट्रॉफी अपने नाम की है। उनको नेटफ़्लिक्स (Netflix) पर स्ट्रीम हो रहे शो ‘वीर दास लैंडिंग’ (Vir Das Landing) के लिए एमी इंटरनेशनल अवॉर्ड मिला है।

जानकारी के मुताबिक, ‘वीर दास लैंडिंग’ के साथ-साथ ‘डेरी गर्ल्स सीज़न 3’ को भी कॉमेडी के लिए एमी इंटरनेशनल अवॉर्ड्स (International Emmy Awards) मिला है। इस अवॉर्ड्स के लिए दोनों के बीच कड़ी टक्कर थी। हालांकि, दोनों ने ही ये प्रेस्टीजियस अवॉर्ड को अपने नाम किया है। इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड के एक्स हैंडल से पोस्ट साझा कर वीर दास को बेस्ट यूनिक कॉमेडी अवॉर्ड दिये जाने की जानकारी साझा की गयी।

We have a Tie! The International Emmy for Comedy goes to “Vir Das: Landing” produced by Weirdass Comedy / Rotten Science / Netflix#iemmyWIN pic.twitter.com/XxJnWObM1y

— International Emmy Awards (@iemmys) November 21, 2023