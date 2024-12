VIDEO : क्रिसमस डे मोजाम्बिक जेल में हुए खौफनाक दंगे में मारे गए 33 लोग, 1534 कैदी फरार

मापुटो: मोजाम्बिक (Mozambique) की राजधानी मापुटो में क्रिसमस के दिन (Christmas Day) एक जेल दंगे में 33 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए हैं। मोजाम्बिक पुलिस के जनरल कमांडर बर्नार्डिनो राफेल (General Commander of Mozambique Police Bernardino Rafael) ने बुधवार को इस घटना की जानकारी दी। यह दंगा अक्टूबर में हुए विवादित चुनाव के बाद से चल रहे नागरिक अशांति के बीच हुआ।

मोजाम्बिक की सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of Mozambique) ने सोमवार को लंबे समय से सत्ता में काबिज पार्टी एफरेलिमो (Ruling party AFRELIMCO) की चुनावी जीत की पुष्टि की थी, जिसके बाद विपक्षी दलों और उनके समर्थकों ने इसे धांधली करार देते हुए देशभर में नए सिरे से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए थे। राफेल ने इस दंगे के लिए जेल के बाहर हो रहे विरोध प्रदर्शनों को जिम्मेदार ठहराया, जबकि न्याय मंत्री हेलेना किडा (Justice Minister Helena Kida) ने कहा कि जेल के अंदर ही यह अशांति शुरू हुई थी और इसका बाहर हो रहे प्रदर्शनों से कोई लेना-देना नहीं था।

इस अशांति के परिणामस्वरूप जेल के पास 33 मौतें और 15 लोग घायल हुए हैं। राफेल ने मीडिया को बताया कि मृतकों और घायलों की पहचान फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है। इस घटना में लगभग 1,534 लोग जेल से फरार हो गए थे, जिनमें से 150 को अब तक फिर से गिरफ्तार किया जा चुका है। राफेल ने चिंता जताते हुए कहा, कि हम देश के रूप में चिंतित हैं, मोजाम्बिक (Mozambique) के नागरिकों और सुरक्षा बलों के लिए यह गंभीर समस्या है। हमें अगले 48 घंटों में अपराध में वृद्धि की उम्मीद है।

DEVELOPING| Amid ongoing protests in Mozambique, reports of a prison break have surfaced. Journalist Clemente Carlos shares the latest from Maputo. pic.twitter.com/FSCyUvjPK3

— SABC News (@SABCNews) December 25, 2024