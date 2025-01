Video : वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने कैसे बचाई अंडमान पुलिस के दो घायल कर्मियों की जान, नहीं था द्वीप पर कोई लैंडिंग जोन

नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना (IAF) ने मंगलवार को एक वीडियो साझा किया, जिसमें हेलीकॉप्टर से अंडमान और निकोबार के दूरदराज के नारकोंडम द्वीप (Narcondam Island) से दो गंभीर रूप से घायलों को बचाते हुए दिखाया गया। ये दोनों व्यक्ति अंडमान पुलिस (Andaman Police) के कर्मी हैं। वायुसेना ने बताया इस द्वीप पर कोई लैंडिंग जोन नहीं था। पायलटों ने चट्टानों और समुद्र के बीच सटीक तरीके से कम ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर उड़ाया, जिससे घायलों को सुरक्षित स्थान पर लाना संभव हो सका।

In a daring mission, on 13 Jan 25 an #IAF helicopter rescued two critically injured #AndamanPolice personnel from remote volcanic Narcondum Island.

With no landing zone, pilots executed a precise low hover—half over rocks exposed by low tide, half over the sea. Timely action and… pic.twitter.com/VoQPiHvTXi

— Indian Air Force (@IAF_MCC) January 14, 2025