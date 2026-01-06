  1. हिन्दी समाचार
  VIDEO: सिंधिया के बेटे कार की सनरूफ से कर रहे थे लोगों का अभिवादन; तभी ड्राइवर ने किया बड़ा कांड, जाना पड़ा अस्पताल

VIDEO: सिंधिया के बेटे कार की सनरूफ से कर रहे थे लोगों का अभिवादन; तभी ड्राइवर ने किया बड़ा कांड, जाना पड़ा अस्पताल

Mahanaryaman Scindia Injured: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महानआर्यमन सिंधिया सोमवार को चोटिल हो गए। यह घटना उस वक्त हुई जब वह अपनी कार के सनरूफ से लोगों का अभिवादन कर रहे थे। तभी कार के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारी और महाआर्यमान को संभालने का मौका नहीं मिला। उन्हें सीने में चोट आयी। जिसके बाद सिंधिया के बेटे को अस्पताल ले जाना पड़ा।

एक अधिकारी ने बताया कि सोमवार को शिवपुरी जिले में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महानआर्यमन सिंधिया को सीने में चोट लग गई, जब उनकी कार के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिए। घटना के समय महानआर्यमन कार की सनरूफ से लोगों को हाथ हिला रहे थे। जिला मेडिकल और स्वास्थ्य अधिकारी संजय ऋषेश्वर ने बताया, “उन्हें दर्द हो रहा था, इसलिए उन्हें जांच के लिए शिवपुरी जिला अस्पताल ले जाया गया और 40 मिनट बाद छुट्टी दे दी गई।”

बता दें कि महानआर्यमन, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। वह कोलारस विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक युवा सम्मेलन में शामिल होने आए थे। इस दौरान, महानआर्यमन कॉलेज मैदान में चल रहे एक क्रिकेट टूर्नामेंट को देखने पहुंचे थे। वह कार के सनरूफ से बाहर खड़े होकर अपने समर्थकों का अभिवादन कर रहे थे, तभी ड्राइवर के अचानक ब्रेक लगाने से यह घटना हुई। इसका वीडियो भी सामने आया है।

