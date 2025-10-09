VIDEO : शाहरुख खान जनसुराज पार्टी का कर रहे हैं प्रचार, बोले- आपका वोट पावर ऑफ अटॉर्नी, आप तय करेंगे सत्ता का चरित्र कैसा होगा?

  1. हिन्दी समाचार
बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) में प्रशांत किशोर (Prashant Kishore) की जन सुराज पार्टी (Jansurja Party) ने सभी 243 सीटों पर प्रत्याशी देने का एलान कर रखा है। इस चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए जन सुराज पार्टी ने बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की कंपनी ​रेड चिली एंटरटेनमेंट का सहयोग लिया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

जन सुराज पार्टी (Jansurja Party) ने कंपनी के तरफ से जारी वीडियो में शाहरुख खान (Shahrukh Khan) कहते नजर आ रहे हैं कि सवाल हर चीज के लिए आटा, दाल ,चावल,तेल, साबुन खरीते वक्त कितनी उंगली करते हो आप। मोटर साइकिल खरीते वक्त भाई इसकी माइलेज तो ठीक है न। हर वक्त हर चीज के लिए सवाल पूछते हो, सिवाय एक चीज के अपनी सरकार चुनते वक्त पांच घंटे चलने वाली मस्कीटो क्वायल के लिए भी कितने सवाल पूछते हो। इसमें धुंआ तो नहीं आएगा, लेकिन पांच साल तक चलने वाली अपनी सरकार चुनते वक्त कोई सवाल नहीं करते हो कुछ नहीं। बिल्कुल नहीं। मेरी मांग है कि चुनाव के वक्त धन,धर्म , जाति , संप्रदाय के नाम पर वोट देने के बजाए जो आप से वोट मांगने आए तो आप उससे सवाल पूछो कि ​अगले पांच साल तक तुम मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे देश को आगे ले जाने के लिए, शिक्षा के लिए, मुझे नौकरी दिलाने के लिए और जब मैं बीमार होउंगा तो तुम क्या करोगे?

ये वीडियो शेयर कर जन सुराज पार्टी (Jansurja Party) ने लिखा है कि लोकतंत्र में असल ताकत जनता के पास है, आपका वोट पावर ऑफ अटॉर्नी है। आप तय करेंगे सत्ता का चरित्र कैसा होगा? पलायन रुकेगा या नहीं? भ्रष्टाचारी जेलों में होंगे या मंत्रिमण्डल में? बच्चों की पीठ पर बस्ता होगा या बोरा? 35 वर्षों की बेबसी और लाचारी को आपका एक वोट मिटा सकता है! 14 नवंबर बिहार के इतिहास में मील का पत्थर हो शंखनाद हो नए बिहार के निर्माण का। 6 और 11 नवंबर को ‘स्कूल का बस्ता’ वाला बटन दबाइए, बिहार को बदहाली, भ्रष्टाचार और पलायन से निजात दिलाइए।

