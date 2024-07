Video: चेहरे की फाइन लाइंस और झु्र्रियों को छूमंतर करता है ये एंटी एजिंग फेसपैक

कॉफी पीते ही शरीर तुंरत एनर्जी का एहसास होने लगता है। शरीर में फ्रेशनेन आता है और आलस झूमंतर हो जाता है। ऐसे ही चेहरे में कॉफी का फेसपैक लगाने से स्किन में ताजगी आती है। इसके अलावा कॉफी का फेसमास्क स्किन को एक्सफोलिएट कर स्किन पर मौजूद झुर्रियोंं को दूर कर स्किन इलास्टीसिटी को मेंटेन रखने में मदद करता है। एंटी ऑक्सीडेंट्स से भरपूर कॉफी चेहरे पर लगाने से स्किन स्किन को राहत मिलती है।

कॉफी में एंटीऑक्सीडेंट्स के रुप में कैफिक एसिड पाया जाताहै। चेहरे पर लगाने से स्किन में कोलेजन बूस्ट होने लगता है और चेहरे पर दिखने वाली महीन रेखाओं को कम करता है।

