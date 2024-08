Viral Video : मनु भाकर से गुपचुप मुलाकात के बाद शूटर की मां से मिले नीरज चोपड़ा, सिर पर हाथ रखकर किया वादा, फैंस बोले- रिश्ता पक्का...

नई दिल्ली। पेरिस ओलंपिक 2024 (Paris Olympics 2024) में भारत ने कुल 6 मेडल जीते, जिसमें पहला पदक भारत को महिला शूटर मनु भाकर (Manu Bhaker) ने दिलाया। मनु भाकर (Manu Bhaker) ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक (Bronze Medal) जीता और फिर मिक्स्ड इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ दूसरा ब्रॉन्ज मेडल (Bronze Medal) अपने नाम किया, जबकि नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) ने भारत को 1 सिल्वर मेडल (Silver Medal) दिलाया है।

Neeraj Chopra's coach after seeing his shy cute video with Manu Bhaker – #NeerajChopra #ManuBhaker https://t.co/sVDtbnBWBw pic.twitter.com/0CI7V5fJqc

उन्होंने जैवलिन थ्रो के इवेंट में ये मेडल अपने नाम किया है। अब पेरिस ओलंपिक का समापन हो चुका है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें मनु भाकर (Manu Bhaker) की मां नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) से बातचीत करती हुई दिख रही हैं।

What conversation is going between Neeraj chopra and manu bhaker mom ? Can someone please explain ! #NeerajChopra | #ManuBhakar pic.twitter.com/JdcQ6W5XSg

— Altamash Iqbal (@altamashi25) August 12, 2024