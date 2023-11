Viral Video: विराट कोहली को सपोर्ट करने के लिए प्राइवेट जेट से अहमदाबाद पहुंचीं अनुष्का

सोशल मीडिया में एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो को शेयर करते हुए बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा विराट कोहली को सपोर्ट करने के लिए प्राइवेट जेट से अहमदाबाद पहुंच चुकी है।

अनुष्का का यह वायरल वीडियो एक फैन क्लब ने शेयर किया है। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि अनुष्का प्राइवेट प्लेन से उतरती हैं और पाइलेट से बात करते हुए गाड़ी में बैठ जाती हैं। हालंकि यह वायरल वीडियो कब का है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है।

वर्ल्ड कप के दौरान अनुष्का और विराट के कई वीडियो वायरल हुए थे। एक वीडियो जिसमें अनुष्का बालकनी से विराट कोहली को फ्लाइंग किस देती नजर आ रही है। इसके अलावा भी कई वीडियो वायरल हुए थे। आपको बता दें कि रविवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप फाइनल मैच है।

Anushka Sharma has arrived at Ahmedabad for the finals with Vamika #INDvsAUS #WorldcupFinal#AUSvsSA #SAvsAUS #CWC23#ViratKohli𓃵 #RohithSharma#NarendraModiStadium#anushkasharmapic.twitter.com/U0FsYm6TDs

