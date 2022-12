Viral Video : लखनऊ में रोडवेज की चलती बस बनी आग का गोला, ऐसे बची 45 सवारियों की जान

यूपी (UP) की राजधानी लखनऊ (Lucknow) में रविवार को बड़ा हादसा होने से टल गया। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम (UP Roadways) की दौड़ती बस में आचानक आग लग गई है। ये बस कानपुर से लखनऊ (Kanpur to Lucknow) की ओर आ रही थी।