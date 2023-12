Viral Video: स्कूल बैग को फेंक अचानक बीच सड़क पर लेट गई लड़की, की ऐसी हरकत वायरल हो गया वीडियो

Girl started dancing in the middle of the road: लाइक और फॉलोवर्स के चक्कर में आजकल युवाओं में रील और वीडियो बनाने का चलन सा हो गया है। कभी भी कही भी कैसे भी लड़के हो या लड़कियां वीडियो या रील बनाने लगते है। ऐसा ही एक ताजा वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है।

स्कूल यूनिफार्म में छात्रा अचानक बैग को किनारे फेंक बीच सड़क पर लेट जाती है और डांस करने लगती है। सोशल मीडिया में यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह वीडियो दिल्ली का बताया जा रहा है। जैसा कि वायरल वीडियो में साफ नजर आ रहा है एक लड़की ने ब्लू और वाइट कलर का सलवार सूट पहना हुआ है जो किसी स्कूल की यूनिफार्म प्रतीत हो रहा था।

उसके हाथ में स्कूल बैग भी है। वह सड़क पर अपना बैग फेंक देती है और फिर सड़क पर लेट कर डांस करने लगती है। वहीं सड़क पर कई गाड़ियां भी नजर आ रही हैं। वहीं कई लोग इस वीडियो पर कमेंट कर रहे है। इस वीडियो पर किसी ने कमेंट किया है कि-रील्स बनाने की बीमारी हो गई है इन लोगों को।चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो किसी ने इसे पागलपन बताया।