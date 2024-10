Virat-Anushka Kirtan Video: हार के बाद बेंगलुरु से मुंबई पहुंचे विराट कोहली; पत्नी अनुष्का संग कृष्ण दास के कीर्तन में झूमें

Virat-Anushka Kirtan Video: बेंगलुरु टेस्ट में भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। यह घरेलू मैदान पर भारत की न्यूजीलैंड के खिलाफ 36 साल बाद हार थी। वहीं, बेंगलुरु टेस्ट के बाद रविवार को टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली मुंबई के लिए रवाना हो गए। जहां वह अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ अमेरिकी गायक कृष्ण दास के कीर्तन में शामिल हुए।

दरअसल, स्टार क्रिकेटर विराट कोहली और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा की कुछ फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें दोनों कृष्ण दास के कीर्तन का आनंद लेते और तालियां बजाकर झूमते हुए नजर आ रहे हैं। इस समारोह के आयोजकों ने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करते हुए लिखा- ‘विराट और अनुष्का मुंबई में कृष्णा दास लाइव में हमारे साथ शामिल हुए, आशीर्वाद लिया और शांत वातावरण का आनंद लिया। उनकी उपस्थिति ने सामूहिक भक्ति को और बढ़ा दिया, जिससे यह सभा और भी खास हो गई।’

Virat Kohli and Anushka Sharma enjoying the Krishna Das Kirtan event in Mumbai. 🥹❤️pic.twitter.com/8NtWLlNuos

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 21, 2024