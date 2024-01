Vivek Agnihotri फिल्मफेयर अवॉर्ड्स पर कसा तंज, कहा- शर्म भी नहीं आती

Vivek Agnihotri News: बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए फिल्मफेयर अवॉर्ड्स (Filmfare Awards) लोकप्रिय अवॉर्ड्स में से एक है। हाल ही में अवॉर्ड सेरेमनी हुई जहां कई स्टार्स को अवॉर्ड मिले। अब द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) ने इन अवॉर्ड सेरेमनी (Award Ceremony) पर तंज कसा है तथा सोशल मीडिया पर इसकी बहुत निंदा की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कुछ स्टार्स पर भी अपनी भड़ास निकाली है।

विवेक ने ट्वीट किया, ‘मुझे जो चीज परेशान करती है वो ये कि पूरा बॉलीवुड जिसमें कुछ बेहतरीन सिनेमा पर्सनैलिटी भी सम्मिलित हैं उन्हें अजीब नहीं लगता पूरा बिका हुआ फिल्मफेयर अवॉर्ड में पार्टिसिपेट करना। कोई आर्टिस्ट अवॉर्ड शो में डांस करके अपने आर्ट की इज्जत नहीं कर सकता। उसके ऊपर उन्हें शर्म भी नहीं आती उन अवॉर्ड्स को शोऑफ करके हैं पेड पीआर के साथ। यह तो वही बात हो गई कि एक डेंटिस्ट अपने गंदे दांतों का शो ऑफ़ कर रहा है अपने क्लिनिक के प्रमोशन के लिए।’

FILMFARE AWARDS:

What baffles me is that the entire Bollywood, including some brilliant cinema personalities, doesn’t feel embarrassed to participate in completely sold-out Filmfare awards.

How can an artist not respect their art and dance at an award show which is destroying…

— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) January 29, 2024