Vivo V30e 5G Launch Date : वीवो के धाकड़ स्मार्टफोन की भारत में इस दिन होगी एंट्री, चेक करें लॉन्च डेट और खूबियां

Vivo V30e 5G Launch Date in India : वीवो ने अपने अपकमिंग स्मार्टफोन Vivo V30e 5G की लॉन्च डेट का ऑफिशियली एलान कर दिया है। कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नए स्मार्टफोन को 2 मई 2024 को लॉन्च किए जाने की जानकारी दी है। इससे पहले वीवो इंडिया की साइट पर लाइव हुए पेज से कुछ स्पेक्स की जानकारी दी गयी थी।

वीवो इंडिया ने शुक्रवार को अपने एक्स पोस्ट में लिखा, ‘अपना उत्साह बनाए रखें, अपने कैलेंडर को चिह्नित करें। बिल्कुल नया vivo V30e 2 मई को लॉन्च हो रहा है। क्या एक शानदार अनुभव के लिए तैयार हैं?’ इसी के साथ कंपनी ने अपकमिंग स्मार्टफोन का टीजर वीडियो भी जारी किया है। इस फोन को वीवो अपनी 30 सीरीज के तहत ही लेकर आ रहा है, इस सीरीज में दो वेरिएंट आते हैं जो देश और ग्लोबली बिक्री के लिए उपलब्ध है।

Vivo V30e 5G की खूबियों की बात करें तो यह फोन Velvet Red और Silk Blue कलर में साइट पर लाइव हुआ है। इसका डिजाइन देखने में काफी प्रीमियम लुक देता है और बैक पैनल पर सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल दिया गया है। कंपनी कन्फर्म किया है कि अपकमिंग 5G स्मार्टफोन में अल्ट्रा स्लिम 3D कर्व डिस्प्ले दी जाएगी, जोकि यह पंच होल कटआउट के साथ आएगी।

Hold your excitement, mark your calendar.

The all new vivo V30e is launching on 2nd May. Ready for a luxurious experience?

Know more https://t.co/d0AeOujg2q#BeThePro #DesignPro #vivoV30Series #PROtraits pic.twitter.com/v5NpQPJW67

— vivo India (@Vivo_India) April 19, 2024