Watch : पीएम नरेंद्र मोदी ने की काजीरंगा उद्यान की सैर, हाथी पर हुए सवार

PM Modi Assam and Arunachal Pradesh visit : पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) असम और अरुणाचल प्रदेश की 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे हैं। इस दौरान पीएम मोदी शनिवार सुबह असम के काजीरंगा नेशनल पार्क (Kaziranga National Park) की सैर की। जहां उन्होंने जीप सफारी के साथ हाथी की सवारी भी की।

जानकारी के मुताबिक, पीएम मोदी शनिवार सुबह करीब 5 बजे काजीरंगा नेशनल पार्क (Kaziranga National Park) पहुंचे। वह करीब 2 घंटे तक काजीरंगा नेशनल पार्क में रहे। इससे पहले पीएम मोदी शुक्रवार शाम को तेजपुर पहुंचे, जहां असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने उनकी अगवानी की थी। वहीं, रात्रि विश्राम के बाद पीएम मोदी ने शनिवार को काजीरंगा का भ्रमण किया है। इस दौरान सभी सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई थी।

Prime Minister Narendra Modi visited Kaziranga National Park in Assam today. The PM also took an elephant safari here. pic.twitter.com/Ul5IKyze63

— Abhimanyu Indian (@Abhi321997) March 9, 2024