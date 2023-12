Watch Video: तेजस्वी ने परिवार के साथ मनाया क्रिसमस, बेटी कात्यायनी के साथ जमकर थिरके बिहार डिप्टी सीएम

Tejashwi Yadav seen celebrating Christmas with his daughter: बिहार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ( Tejashwi Yadav ) ने अपने परिवार के साथ क्रिसमस (Christmas) का पर्व सेलिब्रिट किया। इस दौरान उन्होंने बेटी के साथ का एक वीडियो सोशल मीडिया में शेयर किया।

अपनी बेटी कात्यायनी के साथ जमकर थिरके तेजस्वी

इस वीडियो में उनकी मां राबड़ी देवी भी नजर आ रही हैं। इस वीडियो में तेजस्वी अपनी बेटी कात्यायनी के साथ थिरकते नजर आ रहे हैं। वीडियो में उनकी पत्नी राजश्री यादव भी नजर आ रही हैं।

वीडियो में क्रिसमस ट्री नजर आ रहा है। जिसके साथ एक बड़ा सा डमी सांता सेक्सोफोन बजा रहा है। तेजस्वी यादव ( Tejashwi Yadav ) ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि जीवन में खुशी, गर्मजोशी, प्यार और रोशनी की कामना। इस दौरान तेजस्वी यादव ने क्रिसमस के त्यौहार की शुभकामनाएं भी दी।

आपको बता दें कि 23 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशायल ने रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में तेजस्वी यादव को नया समन जारी किया था। पीटीआई ने अधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया कि समन में उन्हें पांच जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया है।