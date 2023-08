Watch Video: बड़े जल्दी में थे मंत्री जी! ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म तक घुसा दी SUV

Minister Dharampal Singh News: यूपी की राजधानी लखनऊ स्थित चारबाग स्टेशन (Lucknow Charbagh station) पर एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, यहां पर यूपी के मंत्री की कार को प्लेटफॉर्म तक घुसा दिया गया, ताकि मंत्री जी को ट्रेन पकड़ने के लिए ज्यादा पैदल न चलना पड़े। जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूपी के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह (Minister Dharampal Singh) को ट्रेन नंबर 13005 (हावड़ा-अमृतसर, पंजाब मेल) से लखनऊ से बरेली जाना था। इसके लिए वह उन्हें लखनऊ के चारबाग स्टेशन के प्लेटफ़ॉर्म नंबर 4 से ट्रेन पकड़नी थी। इस दौरान धर्मपाल सिंह की एसयूवी कार को रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म तक पहुंचा दिया गया और कार का दरवाजा सीधे एस्केलेटर के पास खुला। इस मौके पर स्टेशन पर बड़ी संख्या में यात्री मौजूद थे।

#Lucknow: Minister Dharampal Singh rammed his car till the platform of the station when he was late in catching the train. Due to this, there was chaos on platform number 1 of Charbagh station in Lucknow.#DharmpalSingh #Charbhagh@samajwadiparty

