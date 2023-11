Ways to get rid of cockroaches: घर के कोनो में छिपे कॉकरोच को ऐसे दिखाएं बाहर का रास्ता

Ways to get rid of cockroaches: घर में चाहे कितनी सफाई कर लो पर ककरोज अपने लिए जगह ढूंढ ही लेते है। यह करीब करीब हर महिलाओ की समस्या होती है। डेली साफ सफाई के बावजूद कहीं न कहीं कॉकरोच घुस जाते है और अपना घर बना लेते है। जिसकी वजह से घर के किचन, बर्तन और यहां वहां टहलकर बीमारियों को न्यौता देते है। कॉकरोच की वजह से फूड पॉइजनिंग से लेकर टाइफाइड व तमाम बीमारियों को न्यौता देते है।

अगर आप भी कॉकरोच (cockroaches) से परेशान है। खाने में स्वाद और सुगंध को बढ़ाने वाला तेजपत्ता करीब करीब हर किचन में बहुत आसानी से मिल जाता है। तेजपत्ता घर के कॉकरोच को दूर भगाने में तेजपत्ता आपकी हेल्प करता है।

इसके लिए सबसे पहले तेजपत्ता को हाथ से मसलकर उसका चूरा बनाकर उसे रसोई के हर कोने में या जहां अधिक कॉकरोच आते हो वहां डाल दें। तेज पत्ते की गंध से किचन व घर के कोनो में छिपे कॉकरोच (cockroaches) बाहर निकलकर घर से भाग जाते है।

इसके अलावा बोरिक पाउडर की मदद से भी आप कॉकरोच (cockroaches) से छुटकारा दिला सकता है। इसके लिए बोरिक पाउडर को आटे में गूंथकर उसकी छोटी छोटी गोलियां तैयार कर लें। अब किचन में या जहां भी कॉकरोच हैं वहां इसकी एक एक गोली रख दें। आप नोटिस करेंगे कि कॉकरोच गायब हो गए हैं। इस उपाय को आप एक महीने तक करें कॉकरोच आपके घर का पता भूल जाएंगे।

कॉकरोच (cockroaches) को घर से भगाने के लिए नीम की मदद ले सकते है। नीम का पाउडर या तेल को कॉकरोच के छिपने वाले जगहों पर रात में सोने से पहले छिड़क दें। नीम की गंध से कॉकरोच भाग जाएंगे।

इसके अलावा पुदीने के तेल से भी कॉकरोच (cockroaches) से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके लिए पुदीने के तेल में थोड़ा सा नमक और पानी मिलाकर कॉकरोच वाली जगह पर स्प्रे कर दें। इस उपाय को करने से कॉकरोच भाग जाएंगे।