मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जनादेश हम विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हैं ,प्रजालु तेलंगाना बनाने का वादा हम ज़रूर पूरा करेंगे: राहुल गांधी

We humbly accept the mandate of Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Rajasthan, we will definitely fulfill the promise of creating pro-people Telangana : Rahul Gandhi Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh