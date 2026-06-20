हमें मिलकर ओडिशा को विकास की बुलंदियों पर है पहुंचाना, यहां की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तो भारत मजबूत होगा: पीएम मोदी

ओडिशा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मयूरभंज में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि, हमारा ओडिशा इन दिनों उत्सवों के आंनद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथयात्रा की तैयारियां भी पुरजोर चल रही हैं। मयूरभंज की बारीपदा रथयात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है। और इन सबके बीच ही लोकतंत्र का, विकास का उत्सव भी चल रहा है।

उन्होंने आगे कहा, हमारी सरकार ने संथाली भाषा में भारत के संविधान को प्रस्तुत किया है। ओडिशा की संतानों को पद्म सम्मान देकर सम्मानित किया है। पिछले 2 वर्षों में ओडिशा सरकार भी यहां की महान विभूतियों के सपनों को पूरा करने के लिए दिनरात पुरुषार्थ कर रही है। आज का ये अवसर इस लिए भी विशेष है, क्योंकि मयूरभंज की धरती पर पली-बढ़ी राष्ट्रपति जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आज उनका जन्मदिन भी है। मैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं उनके दीर्घायु होने और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं।

पीएम ने आगे कहा, ओडिशा की बेटी आज देश के इतने बड़े पद पर पहुंची है, हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। ये हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है। राष्ट्रपति जी का व्यक्तित्व, उनका उदार और सहृदय स्वभाव, राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए उनके अटूट समपर्ण से उन्होंने मयूरभंज ही नहीं, बल्कि पूरे ओडिशा की पहचान सशक्त की है। कैसे इस क्षेत्र के गरीब, वंचित और आदिवासी समाज के बच्चों को प्रेरणा मिल रही है और उन्हें देश के लिए कुछ बड़ा करने का आत्मविश्वास भी मिल रहा है। मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इन अनुभवों से गुजरने का अवसर दिया। आज का ये दिन एक प्रकार से मेरे लिए शिक्षा का दिवस था।

साथ ही कहा, आज एक शुभ मंगल हो गया कि आज राष्ट्रपति जी के जन्मदिन है और मुझे आज उनके गांव में जाकर उनको शुभकामनाएं देने का अवसर मिला। आज मैं राष्ट्रपति जी के साथ पहाड़पुर भी गया था। मैं इस क्षेत्र के बच्चों के लिए उनके द्वारा बनाए गए स्कूल भी गया। बच्चों के साथ कुछ यादगार समय बिताने का मुझे अवसर भी मिला। मैं बच्चों के चेहरों की चमक, राष्ट्रपति जी की उपस्थिति और आत्मीयता देख रहा था। वहां मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि किसी बच्चे को कग हो कि राष्ट्रपति जी आई हैं, हर बच्चे को लगा कि उनकी मां आई है।

आज यहां ओडिशा के विकास से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास हुआ है। इन परियोजनाओं पर लगभग 47 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, रेलवे और शिक्षा से जुड़ी इन परियोजनाओं से आप सभी लोगों को बहुत सुविधाएं मिलने वाली है। हमारी सरकार ओडिशा के संसाधनों को ओडिशा की संभावनाओं में बदल रही है। ओडिशा में बड़ा निवेश आए, यहां नए उद्योग लगें, इसके लिए उत्कर्ष ओडिशा जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके तहत अब तक करीब 20 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। साढ़े 3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की अनेक मेगा परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है।

पीएम ने आगे कहा, आदिवासी समाज के उत्थान के लिए हम आदिवासी युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसरों से जोड़ रहे हैं। इन बच्चों को पढ़ाई की बेहतर सुविधा मिले… इसके लिए देश में करीब 500 एकलव्य मॉडल स्कूल खोले गए हैं। आने वाले समय में हमारे सामने 2 महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। 2036 में ओडिशा के गठन के 100 वर्ष पूर्ण होंगे और 2047 में भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होंगे। यानी ओडिशा और देश का लक्ष्य एक ही दिशा में है। ओडिशा की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तो भारत मजबूत होगा। मुझे ओडिशा के सामर्थ्य पर भरोसा है। हमें मिलकर ओडिशा को विकास की बुलंदियों पर पहुंचाना है।