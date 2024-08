बांग्लादेश के तख्तापलट में क्या बाहरी ताकतों का हाथ? राहुल गांधी के सवाल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया ये जबाव

नई दिल्ली। बांग्लादेश में तख्तापलट (Bangladesh Coup) के बाद पड़ोसी देश भारत में भी चिंता बढ़ गई है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर (Foreign Minister S Jaishankar) ने संसद में एक सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की और नेताओं को बांग्लादेश (Bangladesh) में चल रहे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी।

राहुल गांधी ने विदेश नीति को लेकर जताई चिंता

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, बैठक के दौरान बांग्लादेश (Bangladesh) में हाल ही में हुई घटनाओं को देखते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने विदेश नीति (Foreign Policy) के भविष्य को लेकर चिंता जताई। बैठक में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने सरकार द्वारा जानकारी दिए जाने के बाद राष्ट्रीय हित में उठाए गए कदमों के प्रति अपना समर्थन जताया। उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या इस घटना में विदेशी ताकतें शामिल थीं। उन्होंने कहा कि वहां अल्पसंख्यकों की स्थिति एक बड़ी चिंता बनी हुई है, उनकी संपत्तियों पर हमलों की खबरें आ रही हैं।

Briefed an All-Party meeting in Parliament today about the ongoing developments in Bangladesh.

Appreciate the unanimous support and understanding that was extended. pic.twitter.com/tiitk5M5zn

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) August 6, 2024