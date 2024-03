What to do if color gets in your eyes: आंखों में पड़ जाएं केमिकल वाला कलर तो क्या करें, ऐसे करें बचाव

What to do if color gets in your eyes: होली के हुड़दंग में लोग खूब नाचते है गाते है हवा में रंग उड़ाते है इतना ही नहीं कई लोग जबरन रंग लगाते है। इस दौरान आंखों में गलती से भी रंग लग जाता है तो बहुत तेज दर्द और जलन होती है।

कलर में मौजूद हानिकारक केमिकल आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि बाजार में केमिकल वाले रंग बहुत आसानी से बिक रहे है। ऐसे केमिकल वाले रंग जब आंखों में चला जाता है तो इसे रंगड़ने से दिक्कतें और बढ़ जाती है। इसलिए अगर आंखों में रंग पड़ जाए तो कभी भूलकर भी आंखों को मसले नहीं।

आंखों के विशेषज्ञ के अनुसार होली खेलते समय लोगो को बहुत ध्यान देने की जरुरत होती है। क्योंकि बाजार में बिकने वाले अधिकतर रंग और गुलाल में खतरनाक केमिकल मिले रहते है। इसमें लेड, ऑक्साइड,कॉपर सल्फेट, भारी धातु, क्रोमियम, एसिड क्षार जैसे तमाम खतरनाक केमिकल मौजूद होते हैं। जो आंखों में पहुंच कर डैमेज कर सकते है।

अगर आंखों में केमिकल वाले रंग या गुलाल पड़ जाएं तो क्या करें

आंखों को सबसे पहले साफ ठंडे पानी से कई बार धुलें।

आंखों में रंग या गुलाल पड़ जाने पर इसे बिल्कुल मसलें या रगड़ें नहीं।

अगर कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करते हैं तो उसे तत्काल निकाल दें। क्योंकि कलर जाने पर वह कॉर्निया या आंखों के परदे को डैमेज कर सकता है।

तत्काल किसी नेत्र सर्जन या नेत्र विशेषज्ञ से संपर्क करें।

डॉक्टर की सलाह पर लुब्रीकेटिंग आई ड्रॉप का इस्तेमाल करें।

अपनी मर्जी से कोई भी दवा या देशी उपाय को नहीं आजमाएं।

एलर्जी होने पर तत्काल सतर्क हो जाएं और आंखों के डॉक्टर से संपर्क करें।

बच्चों को होली खेलने से पहले उन्हें प्रोटेक्टिव चश्मा पहनाएं।