जब राज ने दिया ‘रॉकेट्री’ को दिए 5 स्टार, शिल्पा को लेकर ट्रोलस ने उड़ाया मज़ाक

मुंबई: बॉलीवुड एक्टर आर माधवन (R Madhavan) की फिल्म ‘रॉकेट्री: द नम्बि इफेक्ट’ (Rocketry: The Nambi Effect), भले ही बॉक्स ऑफिस पर कुछ बड़ा धमाका करने में कामयाब न हुई हो लेकिन फिल्म ने दर्शकों का दिल जीता है और क्रिटिक्स से वाहवाही।

आपको बता दें, रॉकेट्री (Rocketry) की आईएमडीबी रेटिंग 9.3 (IMDB Rating 9.3) है और जो भी इसे देख रहे है, इसकी तारीफ करे बिना नहीं रह पा रहा है।

ऐसे में अब बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) और उनके पति व व्यवसायी राज कुंद्रा (Raj Kundra) ने फिल्म पर रिएक्शन दिया है। राज कुंद्रा (Raj Kundra) ने फिल्म का रिव्यू किया है, जिसकी वजह से वो ट्रोल हो रहे हैं।

राज कुंद्रा (Raj Kundra) ने सोशल मीडिया पोस्ट पर रॉकेट्री (Rocketry) का रिव्यू किया। राज ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘ये सम्मान की बात है कि मैं नम्बि सर से हकीकत में मिला हूं। माधवन आपका बहुत शुक्रिया की आपने रॉकेट्री (Rocketry) को बनाया, और उनकी स्टोरी को बड़े पर्दे पर दिखाया। ये वाकई बहुत शानदार है। बहुत सारी बधाई भाई।

Honoured to have met Nambi Sir in real life. Thankyou @ActorMadhavan for producing directing and bringing his story to REEL life #Rocketry simply BRILLIANT kudos to you bro! Nothing more satisfying than Justice being served! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/IbRWTfDZp8

— Raj Kundra (@TheRajKundra) July 18, 2022