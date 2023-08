यह किसका पैसा है, अडाणी जी का या किसी और का है? राहुल गांधी ने प्रेस कॉफ्रेंस में पूछे ये सवाल

मुंबई। विपक्षी गठबंधन इंडिया की दो दिवसीय बैठक आज से मुंबई में शुरू होने जा रही है। इसमें शामिल होने के लिए ​इंडिया गठबंधन के ज्यादातर नेता पहुंच चुके हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मां सोनिया गांधी के साथ मुंबई पहुंच गए है, जहां उन्होंने प्रेस कॉफ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अडानी के मुद्दे को लेकर बात की और कंपनी पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि, देखिए जी20 का समय है और अलग अलग देशों से लोग यहां पर आ रहे हैं।

इस दौरान बेहद ही गंभीर मामला सामने आया है। दो प्रमुख समाचार पत्रों फाइनेंशियल टाइम्स और द गार्जियन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। वे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि एक अरब डॉलर से अधिक धन भारत से गया, विभिन्न स्थानों पर प्रसारित हुआ और वापस भारत आया। उन्होंने दस्तावेज़ीकरण के साथ इसे स्पष्ट रूप से साबित कर दिया है।

Two prominent newspapers raised a very important question: the Financial Times and The Guardian.

They are stating clearly that over a billion dollars of money went from India, circulated in different places, and came back to India. They have clearly proved this with… pic.twitter.com/YNRVEAkDgo

— Congress (@INCIndia) August 31, 2023