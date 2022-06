गोबर के उपले फेंकते नजर आई महिला, वीडियो देख रह जायेंगे हैरान

सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफ्रॉम है जिसपर कब कौन viral हो जाए कोई नही जनता| आय दिन कोई ना कोई वीडियो viral होता रहता है| इसी कम् में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से viral हो रहा है| एक भारतीय महिला के हुनर का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है| इस वीडियो में एक महिला गोबर से अपना टैलेंट दिखाती नजर आ रही है| वायरल हो रहे इस वीडियो में एक भारतीय महिला दीवार पर गोबर के उपले लगाती नजर आ रही है|

जिस तरह से वह दीवार पर हवा में गोबर को फेंक-फेंककर उपले लगा रही है, उसे देखकर कोई अपनी आंखों पर भरोसा नहीं करेगा| महिला का निशाना देखकर आपको भी हैरानी होगी| आप देख सकते हैं कि महिला एकदम सटीक तरीके से उपलों को सही जगह पर लगा रही है|

Indian basket ball team is searching for her. pic.twitter.com/hE2dBy7nAu

— Awanish Sharan (@AwanishSharan) June 29, 2022