Wrestlers Protest Live : रक्षात्मक स्ट्रोक खेल गए सौरभ गांगुली, कहा – उन्हें अपनी लड़ाई लड़ने दो

नई दिल्ली। पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के अध्यक्ष व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह (BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh) पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर पहलवानों का धरना 13वें दिन भी जारी है।

बजरंग ने लोगों से मांगा समर्थन

इसी बीच बजरंग पूनिया (Bajrang Punia) ने एक भावुक ट्वीट कर लोगों से समर्थन मांगा है। उन्होंने कहा है कि हम देश के गर्व के लिए लड़ते हैं और आज हम विजेताओं के सम्मान में लड़ रहे हैं। हमारा समर्थन करें। इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें धरने पर बैठे सभी पहलवानों को ऐतिहासिक पदक जीतते हुए दिखाया गया है।

We fought for the pride of our country. Today we are fighting for the safety and honour of your champions. Please support us! #StandWithWrestlers pic.twitter.com/rlJ2AA3kPt

इसी बीच भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली (Saurabh Ganguly) ने उनके आंदोलन को लेकर एक बयान दिया है। सौरव गांगुली (Saurabh Ganguly) ने कहा कि उन्हें अपनी लड़ाई लड़ने दें। मुझे नहीं पता कि वहां क्या हो रहा है? मैंने अभी अखबारों में पढ़ा है। खेल की दुनिया में, मुझे एक बात का एहसास हुआ कि आप उन चीजों के बारे में बात नहीं करते हैं जिनके बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं है।

VIDEO | "Let them fight their battle. I don't know what's happening there, I just read in the newspapers. In the sports world, I realised one thing that you don't talk about things you don't have complete knowledge of," says @SGanguly99 on wrestlers' protest. pic.twitter.com/NjsaipIkyr

— Press Trust of India (@PTI_News) May 5, 2023