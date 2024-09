WTC Points Table Update: श्रीलंका ने पॉइंट्स टेबल में इंग्लैंड को धकेला नीचे; दिलचस्प हुई फाइनल की रेस

WTC Points Table Update: इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की सीरीज 2-1 से भले ही जीत ली हो, लेकिन आखिरी मैच में मिली हार से उसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 चक्र के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। श्रीलंका की टीम WTC पॉइंट्स टेबल में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीम को नीचे धकेलकर पांचवें पायदान पर पहुंच गयी है।

दरअसल, श्रीलंका को इंग्लैंड के खिलाफ ओवल टेस्ट में 8 विकेट ऐतिहासिक जीत का WTC पॉइंट्स टेबल में फायदा मिला है। टीम ने पथुम निसांका ने शानदार शतक के बदौलत तीसरे टेस्ट में मिले 219 रन के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। हालांकि, पॉइंट्स टेबल में टॉप-4 टीमों की पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारत पहले, ऑस्ट्रेलिया दूसरे, न्यूजीलैंड तीसरे और बांग्लादेश चौथे पायदान पर बरकरार है। जबकि, इंग्लैंड की टीम पांचवें से छठे और साउथ अफ्रीका छठे से सातवें पायदान पर खिसक गयी है। वहीं, पाकिस्तान आठवें और वेस्टइंडीज नौवें पायदान पर बरकरार हैं।

WTC पॉइंट्स टेबल की मौजूदा स्थिति

Sri Lanka leapfrog England on the #WTC25 standings thanks to victory at The Oval

— ICC (@ICC) September 10, 2024