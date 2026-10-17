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‘वो रन मशीन था’, ‘आत्मविश्वास टूट सकता है’,: यशस्वी जायसवाल को वनडे टीम में मौका नहीं मिलने पर भड़के अश्विन

न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में यशस्वी जायसवाल को जगह नहीं मिली है। इस फैसले पर पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद लगातार मौके नहीं मिलने से युवा बल्लेबाज के आत्मविश्वास पर असर पड़ सकता है...

By Harsh 
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Cricket Updates: न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में यशस्वी जायसवाल को जगह नहीं मिली है। इस फैसले पर पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद लगातार मौके नहीं मिलने से युवा बल्लेबाज के आत्मविश्वास पर असर पड़ सकता है। अश्विन ने चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट से जायसवाल को अवसर देने की अपील की है।

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बीसीसीआई ने शुक्रवार को न्यूजीलैंड दौरे के लिए वनडे और टेस्ट टीमों का ऐलान किया। जायसवाल को टेस्ट टीम में शामिल किया गया है, लेकिन वनडे टीम से बाहर रखा गया है। इस फैसले को लेकर अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर नाराजगी जाहिर की।

अश्विन ने चयन पर उठाए सवाल

अश्विन के मुताबिक, अगर शुभमन गिल आखिरी दो वनडे मुकाबलों में नहीं खेल रहे हैं, तो उनकी जगह जायसवाल को मौका दिया जा सकता था। उन्होंने कहा कि जायसवाल को लगातार खेलने का अवसर नहीं मिल रहा है, जो उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा, ”वह रन मशीन था। अगर उसका आत्मविश्वास टूट रहा है, तो टीम प्रबंधन और चयनकर्ताओं को चाहिए कि जब भी संभव हो तब उसे मौका मिले। लेकिन उसे बिल्कुल भी मौके नहीं मिल रहे हैं और यह बहुत अन्यायपूर्ण है।”

पूर्व स्पिनर ने यह भी कहा कि वह गिल और केएल राहुल की स्थिति को समझते हैं, लेकिन जायसवाल को मौका नहीं मिलने की वजह से चिंता होती है। अश्विन के अनुसार, युवा बल्लेबाज पहले जिस तरह खुलकर बल्लेबाजी करता था, अब वैसा नजर नहीं आ रहा है।

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अफगानिस्तान के खिलाफ जड़ा था शतक

जायसवाल ने जून में अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में शानदार शतक लगाया था। उन्होंने 86 गेंदों पर नाबाद 110 रन बनाए थे। विराट कोहली के चोटिल होने के बाद उन्हें टीम में शामिल किया गया था। अश्विन ने जायसवाल के पुराने प्रदर्शन का जिक्र करते हुए उन्हें रन बनाने वाला बल्लेबाज बताया। उनका कहना है कि चयनकर्ताओं और टीम प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि जब भी संभव हो, जायसवाल को खेलने का मौका दिया जाए। लगातार अवसर नहीं मिलने से उनका आत्मविश्वास प्रभावित हो सकता है।

न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम

न्यूजीलैंड दौरे पर भारत को पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय, पांच वनडे और दो टेस्ट मैच खेलने हैं। टेस्ट टीम में जायसवाल को जगह मिली है, जबकि वनडे के शुरुआती तीन और आखिरी दो मैचों के लिए अलग-अलग टीमों का ऐलान किया गया है। पहले तीन वनडे में शुभमन गिल कप्तानी करेंगे, जबकि आखिरी दो मुकाबलों में श्रेयस अय्यर टीम की कमान संभालेंगे। रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों वनडे टीमों में शामिल हैं।

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