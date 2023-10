Diwali gift: दीपावली पर योगी सरकार दे रही है मुफ्त सिलेंडर का तोहफा, 1.75 करोड़ परिवारों को मिलेगा लाभ

Yogi government is giving the gift of free cylinder on Diwali: उत्तर प्रदेश सरकार इस बार उज्जवला लाभार्थियों दो दीपावली का तोहफा देने की तैयारी कर रहे है। योगी सरकार उज्वला योजना के लाभार्थियों को फ्री एलपीजी सिलेंडर देगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। दीपावली के अवसर पर उज्जवला उपभोक्ताओं को फ्री एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा। सरकार दूसरा फ्री सिलेंडर होली के अवसर पर देगी।

इसे लेकर जल्द ही प्रस्ताव भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुल 1.75 करोड़ उज्जवला कनेक्शनधारक है। योगी कैबिनेट की मंजूरी के बाद योजना को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया शुरु कर दी जाएगी। दीवाली से पहले उज्जवला कनेक्शन धारकों के घरों में मुफ्त सिलेंडर पहुंचाने की योजना है।

आपको बता दें कि विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा ने संकल्प पत्र में उज्जवला उपभोक्ताओं को साल में दो एलपीजी सिलेंडर देने का वादा किया था। दोबार सरकार में आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में उज्जवला लाभार्थियों को फ्री सिलेंडर दिए जाने के लिए बजट का आवंटन किया था।

मीडिया रिपोर्ट्स सभी उज्वला लाभार्थियों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए एलपीजी सिलेंडर की धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। खाद्य एंव रसद विभाग ने इसके लिए डाटा भी तैयार कर लिया है, जिसका सोमवार को मुख्य सचिव के सामने प्रस्तुतिकरण किया गया।